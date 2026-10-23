छात्रा को लिफ्ट के बहाने कार में बैठाया... TVK नेता के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप, थलपति विजय पर भड़का विपक्ष

थलपति विजय की पार्टी के एक नेता के ऊपर छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। विपक्ष इस मामले में हमलावर होकर थलपति विजय से सवाल कर रहा है। मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

तमिलनाडु में थलपति विजय के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष हमलावर हो गया है। तमिल वेट्री कड़गम के एक नेता के ऊपर आरोप है कि उसने कॉलेज से लौट रही एक छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। तमिलनाडु पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस घटना के सामने आते ही डीएमके और एआईडीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री विजय के ऊपर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

तमिलनाडु पुलिस द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि तमिल वेट्री कड़गम के नेता क्रिस्टोफर ने कॉलेज से लौट रही छात्राओं के साथ इस हरकत को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्याकुमारी में बारिश के दौरान कॉलेज से लौट रही छात्रा को क्रिस्टोफर ने लिफ्ट देने की कोशिश की। चूंकि एक अन्य छात्रा TVK की ही सदस्य थी। इसलिए दोनों ही क्रिस्टोफर के साथ बैठ गईं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टोफर ने टीवीके की महिला सदस्य को उसके घर पर उतार दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी छात्रा से कहा कि वह कुलशेकरम की तरफ ही जा रहा है। वह उन्हें वहीं छोड़ देगा। लेकिन इस रास्ते में आगे जाते ही क्रिस्टोफर ने छात्रा के साथ गलत हरकत करना शुरू कर दी। इसके बाद वह बीच रास्ते में ही छात्रा को कार से उतारकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है।

थलपति विजय पर डीएमके ने साधा निशाना थलपति विजय ने डीएमके सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्टालिन को जमकर घेरा था। अब टीवीके के पार्टी नेता की तरफ से ऐसी हरकत सामने आने के बाद डीएमके ने जमकर पलटवार किया है। पूर्व सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पूछा गया है कि क्या थलपति विजय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी पर कार्रवाई करेंगे। डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी विजय की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री छात्रा को सुरक्षा देने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? उन्होंने पूछा, "कन्याकुमारी में एक कॉलेज छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी अपनी पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री विजय क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?"

कनिमोझी ने TVK पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी "अपराधियों और यौन अपराधियों से भरा एक अड्डा" बन गई है।

एआईडीएमके ने उठाए सवाल डीएमके के अलावा एआईडीएमके की तरफ से भी थलपति विजय सरकार पर निशाना साधा गया है। टीवीके नेता पर लगे इन आरोपों के बाद विजय पर निशाना साधते हुए एआईडीएमके की तरफ से पूछा गया। कि क्या इस पार्टी को एक राजनीतिक संगठन माना जा सकता है या फिर यह "विकृत लोगों का अड्डा" है। X पर एक पोस्ट में, AIADMK ने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा महिलाओं के साथ किए गए कथित गलत कामों से उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे अपने पद पर बने रहने की कोई योग्यता नहीं है।