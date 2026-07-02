मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थलापति विजय, क्यों गिनवा दिए आंकड़े?

मोदी सरकार की योजना का विरोध करते हुए विजय ने आरोप लगाया कि इससे राज्य पर पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं उन्होंने योजना के संचालन में आने वाली दिक्कतों की भी बात की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। दरअसल विजय ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह लागू हुई नई 'विकसित भारत गारंटी योजना' पर बड़े सवाल उठाए हैं। बता दें कि यह कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है। इसके बाद इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कई राज्यों से विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इसमें तमिलनाडु का नाम भी शामिल है।

बुधवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भेजकर अपनी चिंता जाहिर की। पत्र में मुख्यमंत्री विजय ने आरोप लगाया कि केंद्र का यह नया स्ट्रक्टर तमिलनाडु पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल देगा। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर इसमें तुरंत बदलाव नहीं किए गए, तो ग्रामीण आबादी के लिए चलाई जा रही रोजगार योजनाओं पर बुरा असर होगा।

क्या बोले CM विजय? मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में केंद्र सरकार के फंड-शेयरिंग पैटर्न पर भी गंभीर सवाल उठाए। केंद्र की नई योजना के मुताबिक अब खर्चों का बोझ केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसका हवाला देते हुए सीएम विजय ने कहा कि पिछले 2 दशकों से मनरेगा एक अलग ढांचे के तहत काम कर रहा था। केंद्र द्वारा अचानक किए गए इस बदलाव से राज्य के खजाने पर दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य की अन्य जरूरी जनकल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती करनी पड़ सकती है।

विजय ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि पहले की तरह खर्च का 100 हिस्सा केंद्र सरकार खुद उठाए। वहीं केवल निर्माण सामग्री के खर्च को केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बैठकर बनाया गया फॉर्मूला देश की क्षेत्रीय जरूरतों को नजरअंदाज करता है। उन्होंने मांग की है कि राज्यों को अपनी जमीनी जरूरतों के हिसाब से फंड बांटने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए।

लागू हुई नई योजना इससे पहले विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) कानून, 2025 बुधवार को पूरे देश में लागू हो गई है। योजना लागू होने के बाद सरकार ने कहा है कि योग्य ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन के रोजगार का कानूनी अधिकार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कानून का मकसद ग्रामीण रोजगार को ज्यादा असरदार, पारदर्शी और नतीजों पर केंद्रित बनाना है।

सरकार ने इस कानून के तहत वेतन दरों में भी बदलाव किया है। अब मजदूरों को किसी भी तरह के कार्य के लिए 300 रुपये से कम का दैनिक वेतन नहीं मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी 298.8 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है। यह 10 प्रतिशत से अधिक की औसत बढ़ोतरी है। बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।