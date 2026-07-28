वंदे मातरम पर भड़के थलपति विजय के मंत्री, कार्यक्रम का ही कर दिया बहिष्कार

थलपति विजय के मंत्री चर्चा में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिल गीत को तीसरे स्थान पर धकेले जाने से नाराज उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कार्यक्रम में भाग ही नहीं लिया। पूरा मामला क्या है?

तमिलनाडु में वंदे मातरम को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार के मंत्री एक कार्यक्रम में वंदे मातरम को तमिल गीत से पहले चलाए जाने को लेकर नाराज हो गए। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्य गीत तमिल ताई वाझथु को वंदे मातरम के बाद चलाया गया था।

गौरतलब है कि इससे पहले तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से यह परंपरा रही है कि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले तमिल गीत बजाया जाता है। हालांकि वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ समारोहों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि जहां राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर मौजूद शख्स हों, वहां वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अंत में बजा राज्य गीत न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक TVK सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राजभवन के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पहले 'वंदे मातरम', फिर राष्ट्रगान 'जन गण मन' और अंत में राज्य गीत 'तमिल ताई वाझथु' गाया गया।

क्या बोले मंत्री? दिलचस्प है कि यह घटना प्रोफेसर पी मनोनमनियम सुंदरम पिल्लई के नाम पर बने विश्वविद्यालय में हुई है। सुंदरम पिल्लई ही तमिल ताई वाझथु के रचयिता हैं। कार्यक्रम में तमिल गीत को तीसरे स्थान पर धकेले जाने से नाराज पी विश्वनाथन और स्थानीय विधायकों ने समारोह में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया। कार्यक्रम के बहिष्कार के बाद विश्वनाथन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने तमिल भाषा, संस्कृति और विरासत के सम्मान की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और राज्य के अन्य नेताओं ने भी राज्यपाल पर तमिल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

क्या कह रही भाजपा? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायणन तिरुपति ने मंत्री के बहिष्कार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल और राज्य के मंत्रियों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करें। उन्होंने सलाह दी कि मंत्रियों को विवाद खड़ा करने के बजाय विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।