Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वंदे मातरम पर भड़के थलपति विजय के मंत्री, कार्यक्रम का ही कर दिया बहिष्कार

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

थलपति विजय के मंत्री चर्चा में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिल गीत को तीसरे स्थान पर धकेले जाने से नाराज उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कार्यक्रम में भाग ही नहीं लिया। पूरा मामला क्या है?

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Minister Boycotts University event
वंदे मातरम पर भड़के थलपति विजय के मंत्री

तमिलनाडु में वंदे मातरम को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार के मंत्री एक कार्यक्रम में वंदे मातरम को तमिल गीत से पहले चलाए जाने को लेकर नाराज हो गए। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्य गीत तमिल ताई वाझथु को वंदे मातरम के बाद चलाया गया था।

गौरतलब है कि इससे पहले तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से यह परंपरा रही है कि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले तमिल गीत बजाया जाता है। हालांकि वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ समारोहों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि जहां राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर मौजूद शख्स हों, वहां वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:14 सालों में किसी CM ने नहीं किया जो काम, वो करने जा रहे थलपति विजय

अंत में बजा राज्य गीत

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक TVK सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राजभवन के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पहले 'वंदे मातरम', फिर राष्ट्रगान 'जन गण मन' और अंत में राज्य गीत 'तमिल ताई वाझथु' गाया गया।

ये भी पढ़ें:देश के 4 अरबपति CM, डीके शिवकुमार नंबर-1; कितनी है विजय थलपति की संपत्ति

क्या बोले मंत्री?

दिलचस्प है कि यह घटना प्रोफेसर पी मनोनमनियम सुंदरम पिल्लई के नाम पर बने विश्वविद्यालय में हुई है। सुंदरम पिल्लई ही तमिल ताई वाझथु के रचयिता हैं। कार्यक्रम में तमिल गीत को तीसरे स्थान पर धकेले जाने से नाराज पी विश्वनाथन और स्थानीय विधायकों ने समारोह में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया। कार्यक्रम के बहिष्कार के बाद विश्वनाथन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने तमिल भाषा, संस्कृति और विरासत के सम्मान की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और राज्य के अन्य नेताओं ने भी राज्यपाल पर तमिल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

क्या कह रही भाजपा?

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायणन तिरुपति ने मंत्री के बहिष्कार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल और राज्य के मंत्रियों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करें। उन्होंने सलाह दी कि मंत्रियों को विवाद खड़ा करने के बजाय विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वंदे मातरम का अपमान करने वालों को सजा, बिल ला रही मोदी सरकार; क्या प्रावधान?

राज्यपाल के साथ बढ़ गया टकराव?

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और राज्य सरकार के बीच यह पहला बड़ा सीधा टकराव माना जा रहा है। इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सरकार गठन को लेकर भी राज्यपाल अर्लेकर और TVK चीफ विजय के बीच तनातनी देखने को मिली थी। उस समय 107 सीटें जीतने वाले विजय को राज्यपाल ने तब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया था, जब तक कि उन्होंने बहुमत के आंकड़े के समर्थन का लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Vijay Thalapathy Tamil Nadu
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।