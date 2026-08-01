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पानी क्यों छोड़ें, जब... थलपति विजय को बड़ी टेंशन देने के मूड में कर्नाटक CM शिवकुमार

By Upendra Thapak
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CM Thalapathy Vijay: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी कावेरी जल विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक सीएम ने कहा कि जब उनका राज्य पानी रोक सकता है, तो वह उसे क्यों छोड़ें। इसके साथ ही उन्होंने विजय के साथ प्रस्तावित बैठक को भी स्थगित कर दिया।

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay
तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय और कर्नाटक सीएम शिवकुमार

Cauvery water dispute: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराना कावेरी जल विवाद नए नवेले मुख्यमंत्री विजय के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान ने भी उनकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच प्रस्तावित बैठक को डीके शिवकुमार ने यह कहकर रद्द कर दिया कि 'अभी सही समय नहीं है।' इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब कर्नाटक कावेरी का पानी रोक सकता है, तो वह उसे तमिलनाडु को क्यों दें?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने तमिलनाडु के लिए पानी जारी करने का निर्देश दिया है। इसके विरोध में प्रो कन्नड़ समर्थक समूहों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। इस मामले पर डीके शिवकुमार ने साफ कहा है कि वह राज्य के मौजूदा जल संकट को देखते हुए तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकते।

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कर्नाटक में पानी छोड़ने का विरोध जारी

CWMA के आदेश के बाद कर्नाटक में लगातार विरोध बढ़ रहा है। मौजूदा मामलों पर बात करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कर्नाटक के समकक्ष से बैठक करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन कर्नाटक की तरफ से इस पर इनकार कर दिया गया। इस मामले को लेकर डीके शिवकुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव को देखते हुए तमिलनाडु समकक्ष के साथ बैठक को स्थगित कर दिया गया है। उनके अनुसार, राज्य सरकार पहले इस बैठक की मेजबानी करने को तैयार थी, लेकिन बढ़ते तनाव के देखते हुए इसको स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैठक अनुकूल माहौल में ही हो।

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पानी जारी नहीं किया, रोक सकते हैं, तो क्यों छोड़ें?- शिवकुमार

कर्नाटक में प्रो कन्नड़ समर्थकों के मत का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्य पानी जारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "हमने अभी तक पानी जारी नहीं किया है। बारिश हो रही है और एक जलाशय आज ही भर सकता है। देखते हैं कि क्या आज शाम तक कोई जलाशय भरता है या नहीं। उसके बाद फैसला लिया जाएगा।" हालांकि इसके साथ ही शिवकुमार ने यह भी कहा कि जल संकट की स्थिति में कर्नाटक पानी जारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "जब हम इस पानी को रोक सकते हैं, तो इसे क्यों जारी किया जाए?"

दशकों पुराना है कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद

आपको बता दें, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल को लेकर पिछले कई दशकों से विवाद चला आ रहा है। वर्तमान में भी यह दोनों राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कर्नाटक में इस मुद्दे को सुलझाने लिए शिवकुमार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। ताकि सभी को भरोसे में लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी विजय सरकार पर पानी लाने के लिए दबाव है। डीएमके लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बना रही है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल को लेकर समझौता पहले ही हो चुका है। पानी के बंटवारे के लिए नियम और प्राधिकरण बना हुआ है। लेकिन इस बार मॉनसून में कम बारिश की वजह से दोनों राज्यों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मामला उलझा हुआ है। CWMA के आदेश के मुताबिक कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को पानी देने का निर्देश दिया गया है।

कांग्रेस और थलपति विजय की टीवीके भले ही केंद्र और राज्य में सहयोगी पार्टियां हों। लेकिन यहां पर इस मुद्दे में दोनों आमने-सामने खड़ी नजर आती हैं। दोनों सरकार लगातार इस मामले में बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कर्नाटक में स्थानीय स्तर पर पानी भेजने का विरोध कर रहे हैं। वहीं, तमिलनाडु में पानी की कमी विजय सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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