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थलपति विजय रियल लाइफ में हीरो या जीरो? बतौर सीएम 100 दिन पूरे, जनता को क्या मिला

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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विजय सरकार ने कई कल्याणकारी फैसले भी लिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट हर दो महीने कर दी गई है। इससे सालाना करीब 1,730 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ आएगा।

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay completed 100 days in office Cauvery Trisha controversies
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर उनकी सरकार ने '100 दिनों का शासन, पीढ़ियों के लिए सरकार' नाम से अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट जारी की। सरकार ने इन 100 दिनों में महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू करने के साथ नशे और शराब के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया है। हालांकि, चुनावी वादों को लागू करने, कावेरी जल विवाद, कानून-व्यवस्था, राज्य की आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही है।

थलपति विजय ने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर गठबंधन सरकार बनाई। कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल समेत कई दल इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन विजय ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल और नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष कार्यबल बनाने के आदेश दिए।

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कावेरी जल विवाद पर बातचीत

सरकार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में कावेरी जल विवाद भी शामिल है। तमिलनाडु ने कर्नाटक से अपने हिस्से का कावेरी पानी छोड़ने की मांग की है। राज्य सरकार का दावा है कि उसे करीब 26.954 हजार मिलियन घन फीट पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उसने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी ने विजय सरकार पर मामले को ठीक से नहीं संभालने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने सरकार के कुछ मंत्रियों पर सरकारी ठेकों में 2-4 प्रतिशत तक कमीशन मांगने का आरोप लगाया है।

करूर भगदड़ मामले में SC से राहत

विजय सरकार को 2025 के करूर भगदड़ मामले को लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले की जांच सीबाआई कर रहा है। पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के सरकार के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी।

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एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन से जुड़ा विवाद

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार पर डीएमके शासन की पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें नई योजनाओं के रूप में पेश करने का आरोप लगाया है। हाल में उदयनिधि और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से जुड़ा विवाद भी चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री विजय की फ्रेंड त्रिशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उदयनिधि को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया। उदयनिधि ने आरोपों से इनकार किया है।

मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाई

विजय सरकार ने कई कल्याणकारी फैसले भी लिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट हर दो महीने कर दी गई है। इससे सालाना करीब 1,730 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ आएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाया गया है। नशीले पदार्थों और गिरोहों पर कार्रवाई के लिए 65 विशेष कार्यबल बनाए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और परिवहन केंद्रों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।

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महिलाओं और छात्रों के लिए ऐलान

महिलाओं और परिवारों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने के लिए 560 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। विवाह योग्य पात्र महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देने की योजना के लिए 812 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग, नाश्ता योजना और लैपटॉप वितरण पर जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार, 12 लाख छात्रों और एक लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। छठी से आठवीं कक्षा के 15.14 लाख और छात्रों को नाश्ता योजना में शामिल किया गया है। कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप योजना पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा

किसानों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा हुई है। सहकारी बैंकों से लिए गए 75 हजार रुपये तक के कृषि ऋण को पूरी तरह माफ करने और 1 लाख रुपये तक के कर्ज पर अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया गया है। इससे 13.34 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और कुल कर्जमाफी 6,220 करोड़ रुपये की होगी।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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Tamilnadu Thalapathy Vijay
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