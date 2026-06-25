तमिलनाडु CM थलपति विजय का फिल्मी अंदाज, बस में सफर करते आए नजर; जानिए पूरा मामला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय गुरुवार को चेन्नई में बस का सफर करते हुए नजर आए। सीएम विजय ने यहां 300 सीएनजी और डीजल बसों का उद्घाटन किया। सफर के दौरान थलपति ने कंडक्टर से बात की और बसों की बारीकियों को समझा।

Thalapathy Vijay: अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय अब फिल्मी अंदाज मे लोगों के लिए फैसले लेते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को तमिलनाडु सीएम विजय ने चेन्नई में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की ओर से लोगों के लिए 300 नई बसों का उद्घाटन किया। इसके बाद वह एक नई बस में सवार हुए और लोगों के साथ सफर का आनंद लिया। विजय के साथ इस दौरान और भी यात्री बैठे हुए थे, जो लगातार उनका वीडियो बना रहे थे। अब यही वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

ऐतिहासिक जीत हासिल करके तमिलनाडु की सत्ता पर बैठे थलपति विजय विपक्षी हमलों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री पद का कर्तव्य निभा रहे हैं। गुरुवार को इसी क्रम में उन्होंने 300 सीएनजी और डीजल बसों का उद्धघाटन किया। इस दौरान उन्होंने बस कंडक्टर से बात की और बसों की छोटी बड़ी चीजों का भी ध्यान रखा। इस सफर के दौरान मुख्यमंत्री विजय काला चश्मा और सफेद शर्ट पहने नजर आए।

फिल्मी स्टाइल में फैसले ले रहे थलपति विजय रील से रियल लाइफ नायक बने थलपति विजय फिल्मों में फैसले लेते और ऐक्शन करते नजर आते थे। लेकिन 4 मई को तमिलनाडु के दिग्गजों को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद विजय लगातार जनता के हित में फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी शपथ के तुरंत बाद ही उन्होंने महिला सुरक्षा और ड्रग माफिया को लेकर कानून बना दिया था। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर भी नई पहल शुरू की थी। हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने उनके फैसलों को तरजीह न देते हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रगान और वंदे मातरम् को बजाए जाने पर सवाल उठाया था। हालांकि, हाल ही में विजय ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ही दोबारा राष्ट्रगान बजवाया और फिर इस मामले पर दोहरा रवैया रखने के लिए डीएमके की आलोचना की।