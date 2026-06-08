चुनाव में भारी जीत के बाद सीएम विजय को ग्रैंडमास्टर ने हरा दिया, आखिर कैसे हुआ यह
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अचानक सबको हैरान कर दिया। उन्होंने शतरंज की बिसात बिछवाई और इस खेल में अपने खुद के हुनर को आजमाया, हालांकि इस मुकाबले में प्रज्ञानानंद ने बहुत जल्दी उन्हें हरा दिया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद को नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर सोमवार को 50 लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंद को ओस्लो में यह खिताब जितने के दो दिनों बाद राज्य सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बुलाया। सीएम ने उनके माता-पिता की मौजूदगी में 50 लाख रुपये का चेक सौंपकर सम्मानित किया।
इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अचानक सबको हैरान कर दिया। उन्होंने शतरंज की बिसात बिछवाई और इस खेल में अपने खुद के हुनर को आजमाया, हालांकि इस मुकाबले में प्रज्ञानानंद ने बहुत जल्दी उन्हें हरा दिया। मैच हारने के बावजूद मुख्यमंत्री ने ग्रैंडमास्टर के अद्भुत कौशल की सराहना करते हुए उनसे हाथ मिलाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में प्रज्ञानानंद ने कहा, 'जब मुख्यमंत्री ने मेरे साथ खेल खेला तो मैं खुद हैरान रह गया। भले ही मैं जीत गया, लेकिन विजय सर ने बेहतरीन खेल दिखाया।'
विजय से प्रज्ञानानंद ने क्या पूछा
प्रज्ञानानंद ने कहा, 'जब मैंने मुख्यमंत्री सर से पूछा कि क्या उन्होंने पहले कभी शतरंज खेला है, तो उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे।' प्रज्ञानानंदा की नॉर्वे शतरंज 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी मां नागलक्ष्मी ने कहा कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और प्रक्रिया का आनंद लेना उनके बेटे की सफलता की कुंजी है। प्रज्ञानानंदा ने अपनी इस जीत से खुद को शतरंज के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। प्रवीण थिप्से ने उन्हें वर्तमान में भारत का सबसे बेहतर खिलाड़ी करार दिया।
प्रज्ञानानंद की मां ने क्या कहा
नागलक्ष्मी ने कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने के लिए जो प्रयास किए गए परिणामों पर अत्यधिक ध्यान देने से उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, 'अगर कोई प्रक्रिया का आनंद लेता है और असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत करना जारी रखता है तो उसे आखिर में सफलता जरूर मिलती है।' नागलक्ष्मी ने कहा कि कोच और सहयोगी स्टाफ के सदस्य उनके बेटे के खेल के तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखते हैं जबकि वह घर संभालती हैं। उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी ग्रैंडमास्टर आर वैशाली अभी जापान में फिडे महिला चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। उसका लक्ष्य अगले छह महीनों में विश्व चैंपियनशिप में खेलने के लिए तैयारी करना है।'
नागलक्ष्मी ने दोनों भाई-बहन के बीच किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि वे जीवन के सभी पहलुओं में एक-दूसरे का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने अपने बेटे और बेटी पर पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के गहरे प्रभाव के बारे में भी बात की। आनंद जब पहली बार प्रज्ञानानंदा से मिले थे तो वह पहली कक्षा में पढ़ते थे। नागलक्ष्मी ने कहा, 'वैशाली फिलहाल आनंद की अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें