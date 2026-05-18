विजय को फिल्म डायरेक्टर से मिला खास तोहफा, तमिलनाडु के सीएम पोस्ट से तगड़ा कनेक्शन
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को एक खास तोहफा दिया है। उन्हें यह तोहफा भी एक बेहद खास शख्स ने दिया है। इस शख्स का नाम है निर्देशक वेंकट प्रभु।
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को एक खास तोहफा दिया है। उन्हें यह तोहफा भी एक बेहद खास शख्स ने दिया है। इस शख्स का नाम है निर्देशक वेंकट प्रभु। यह गिफ्ट है एक नंबर प्लेट, जो गोट फिल्म में विजय के कैरेक्टर की गाड़ी में इस्तेमाल हुई थी। इस नंबर प्लेट का विजय के वर्तमान मुख्यमंत्री पद से तगड़ा कनेक्शन है। एक फिल्म में वेंकट प्रभु ही वह शख्स हैं, जिन्होंने साल 2024 में विजय की फिल्म, गोट (GOAT) को डायरेक्ट किया था। गोट ही वह फिल्म है, जिसमें विजय को एक ऐसे हीरो के रूप में दिखाया था जो राजनीति से लेकर सामाजिक अन्याय की लड़ाई लड़ता है।
सोमवार को वेंकट ने विजय से मुलाकात की। इस दौरान वेंकट ने विजय को वह नंबर प्लेट गिफ्ट की, जो गोट फिल्म उनके कैरेक्टर की गाड़ी पर लगी हुई थी। इस नंबर प्लेट है ‘टीए 07 सीएम 2026’। अब जबकि विजय हकीकत में मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो वेंकट ने यह नंबर प्लेट फ्रेम कराकर उन्हें गिफ्ट की है। बता दें कि विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम लोगों ने कहाकि क्या विजय ने इस जी को मैनिफेस्ट किया था?
कैसी है नंबर प्लेट
काले, भूरे और तांबई रंग के फ्रेम में फिल्म का नंबर प्लेट है। इसे विजय के तमिलागा वेत्रि कज़गम (टीवीके) पार्टी के पीले और लाल रंगों के साथ सेट किया गया है। इसके नीचे विजय, वेंकट के साथ मुट्ठी टकराते नजर आ रहे हैं। साथ ही इसमें फिल्म का नाम भी लिखा हुआ है। वहीं,एक सोने की प्लेट पर लिखा है, ‘वीपी और उनकी टीम का पहला मैनिफेस्टेशन’। सीएम विजय और निर्देशक वेंकट मुस्कुराते हुए इसके साथ पोज कर रहे हैं।
एक्स पर इस फोटो को पोस्ट करते हुए, वेंकट ने लिखा है कि इतिहास बन चुका है। विचारों से विजन तक चलते हुए यह मौका आया है। उन्होंने आगे लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें गोट फिल्म से जुड़ा यह पहला मैनिफेस्टेशन गिफ्ट किया। उन्होंने आगे लिखा है कि यह तो महज शुरुआत है।
बांग्ला एक्टर ने क्या कहा
हाल ही में, बांग्ला अभिनेता टोता रॉय चौधरी ने भी इस बारे में बात की कि कैसे, सालों पहले भी, विजय के आसपास कई लोग जानते थे कि वह एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। स्ट्रेट अप विद श्री में ‘कठ्ठी’ (2013) की शूटिंग के बारे में बात करते हुए, उन्होंने याद किया कि उन्होंने एक अच्छा शॉट दिया था जिसे देखकर लोग ताली बजा रहे थे। जब विजय के सचिव ने बाद में उन्हें उनके कमरे में बुलाया, तो वह सोचने लगे कि उन्होंने क्या गलत किया।
चौधरी ने बताया कि वह इतने विनम्र थे, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और कॉफी के लिए पूछा। कॉफी पीते समय, उन्होंने बात की। उन्होंने पूछा कि मैं कहां से हूं? मेरे बारे में ज्यादा न जान पाने के लिए उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहाकि मैं क्षेत्रीय फिल्मों में काम करता हूं। फिर उन्होंने कहाकि मुझे आपके साथ काम करना वास्तव में पसंद आया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।