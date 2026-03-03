तमिलनाडु में 37 लाख लोगों के खाते में आए 2000 रुपये, सीएम स्टालिन ने किया विशेष पैकेज का ऐलान
तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने चुनाव से पहले बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि मार्च की पेंशन के साथ ही बुजुर्गों और महिलाओं के खाते में दो हजार रुपये अतिरिक्त डाल दिए गए हैं।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके की एमके स्टालिन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के खाते में मासिक पेंशन के साथ ही 2000 रुपये जमा करवा दिए गए हैं। इनमें पिछड़े. बुजुर्ग, विधवाएं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थिट्टम (KMUT) योजना का विस्तार अब कमजोर वर्ग तक कर दिया जा रहा है। पहले इस योजना का ऐलान महिलाओं के लिए किया गया था।
सरकार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के अंतरगत 29 लाख से ज्यादा बुजुर्गों और विधवाओं को 3200 रुपये और 5 लाख से ज्यादा दिव्यांग लोगों को 3500 रुपये का लाभ दिया गया है। इसके अलावा 2 लाख दिव्यांगों को 400 रुपये की राशि दी गई है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को विशेष वित्तीय मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को फरवरी महीने में 2000 रुपये का समर स्पेशल पैकेज दिया गाय है। इससे पहले एमके स्टालीन ने 13 फरवरी को ऐलान किया था कि सरकार 1.31 महिला लाभार्थियों केखाते में 5 हजार रुपये जमा करवाएगी।
स्टालिन ने कहा, लोगों की मांग पूरी कर दी गई है। मार्च की पेंशन के साथ ही 2 हजार रुपये अतिरिक्त महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। इसके अलावा जून की अवधि के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान लाभार्थियों को 8000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसका लाभ करीब 1 लाख 62 हजार लाभार्थियों को मिलेगा। इससे मछुआरा परिवारों को कठिनाई का सामना नहीं करना होगा।
उन्होंने कहा कि चाय के किसानों को भी सहकारी चाय कारखानों के जरिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार मूल्य से 8.53 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने हा कि तमिलनाडु के विकास के मामले में हम कभी पीछे नहीं हेंगे। बता दें कि साल की पहली छमाही में ही तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।
Ankit Ojha
