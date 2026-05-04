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Tamil Nadu: पहली बार चुनाव लड़े और MLA बन गए; ऑटो ड्राइवर से टक्कर में उड़े दिग्गज, कौन हैं विजय धामू?

May 04, 2026 06:07 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है, इसका ज्वलंत उदाहरण तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। अभिनेता विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार और पेशे से ऑटो चालक के विजय धामू ने रॉयपुरम सीट पर बड़ी राजनीतिक हस्तियों को शिकस्त देते हुए शानदार जीत हासिल की है।

Tamil Nadu: पहली बार चुनाव लड़े और MLA बन गए; ऑटो ड्राइवर से टक्कर में उड़े दिग्गज, कौन हैं विजय धामू?

लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है, इसका ज्वलंत उदाहरण तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। अभिनेता विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार और पेशे से ऑटो चालक के विजय धामू ने रॉयपुरम सीट पर बड़ी राजनीतिक हस्तियों को शिकस्त देते हुए शानदार जीत हासिल की है। विजय धामू ने 55000 से अधिक वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 14000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस सीट पर एआईएडीएमके के पांच बार के विधायक और दिग्गज नेता डी. जयकुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा। वे महज 18000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर सिमट गए, जबकि दिवंगत मंत्री रहमान खान के बेटे और डीएमके उम्मीदवार सुबैर खान दूसरे स्थान पर रहे।

दरअसल, रॉयपुरम की जनता ने इस चुनाव में पारिवारिक विरासत और बड़े चेहरों को नकारते हुए एक साधारण ऑटो ड्राइवर पर भरोसा जताया। विजय मक्कल इयक्कम से जुड़े धामू ने अपने अभियान के दौरान खुद को 'आम आदमी' के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा था कि आप हमें नया चेहरा कह सकते हैं, लेकिन हम सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उम्मीदवार घोषणा के समय अभिनेता विजय को भावुक होकर गले लगाते उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जो पार्टी के बढ़ते जनसमर्थन का प्रतीक बन गई।

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बताया जा रहा है कि अभिनेता विजय ने रणनीति के तहत TVK ने हर सीट पर स्थानीय उम्मीदवारों को मौका दिया और खुद को पूरे राज्य का चेहरा बनाया। 'थलपति फैक्टर' के सहारे पार्टी ने पूरे तमिलनाडु में क्रांति ला दी है। अब तक TVK ने 27 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर ली है और कई स्थानों पर दिग्गज नेताओं को हराने में सफल रही। कहा जा रहा है कि रॉयपुरम के तटीय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए धामू के घोषणापत्र में मछुआरा समुदाय के विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, जिसने स्थानीय मतदाताओं को आकर्षित किया।

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यह चुनाव परिणाम एआईएडीएमके के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 1991 से यह सीट जयकुमार का गढ़ मानी जाती थी। वहीं डीएमके की मौजूदा विधायक को हटाकर सुबैर खान को उतारने की रणनीति भी उलटी पड़ गई। विजय धामू का ऑटो स्टैंड से विधानसभा तक का सफर अब TVK के 'आम आदमी' एजेंडे का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। अब यह जीत न केवल रॉयपुरम बल्कि पूरे तमिलनाडु में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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