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तमिलनाडु में विजय सरकार आते ही AIADMK का मुश्किल दौर, 4 और नेताओं ने छोड़ा साथ

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सूत्रों की मानें तो AIADMK के एक और पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर भी TVK में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बुधवार को विजयभास्कर ने अपनी पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि ये अफवाहें बेबुनियाद हैं।

तमिलनाडु में विजय सरकार आते ही AIADMK का मुश्किल दौर, 4 और नेताओं ने छोड़ा साथ

तमिलनाडु में AIADMK के भीतर चल रही फूट लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को पार्टी के चार पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की TVK में शामिल हो गए। उदुमलाई के राधाकृष्णन, एमसी संपथ, कदंबूर सी राजू और एनआर शिवपति चेन्नई स्थित टीवीके मुख्यालय आए थे। पार्टी के महासचिव आनंद और चुनाव प्रबंधन महासचिव आदव अर्जुण ने उनका स्वागत किया। 2026 के विधानसभा चुनावों में उदुमलाई राधाकृष्णन उदुमलपेट सीट से हार गए थे। कदंबूर राजू कोविलपट्टी से चुनाव हार गए और संपथ चिदंबरम में तीसरे स्थान पर रहे।

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सूत्रों की मानें तो AIADMK के एक और पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर भी TVK में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बुधवार को विजयभास्कर ने अपनी पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। एमजीआर की ओर से स्थापित और बाद में जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK 2021 से तमिलनाडु में सत्ता से बाहर है। इसने 2011 से दो लगातार कार्यकालों तक राज्य पर शासन किया था, लेकिन 2021 में स्टालिन की DMK ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया।

AIADMK का भविष्य और भी अनिश्चित

2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद एकजुट नेतृत्व की कमी ने इस प्रमुख द्रविड़ पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब TVK के उदय के साथ AIADMK का भविष्य और भी अनिश्चित नजर आ रहा है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में AIADMK को कुल 47 सीटें मिलीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके चार विधायकों (मारगथम कुमारावेल, जयकुमार, पी सत्यभामा और एसाकी सुबैया) ने इस्तीफा देकर TVK जॉइन कर लिया।

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25 बागी AIADMK विधायकों का सीएम को समर्थन

25 बागी AIADMK विधायकों ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की ओर से लाए गए विश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए इसके खिलाफ वोट करने का निर्देश था। पलानीस्वामी के पास 26 विधायकों का समर्थन है। एसपी वेलुमणि और सीवी शानमुगम के नेतृत्व वाले बागियों के पास 17 विधायकों का समर्थन है।

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AIADMK महासचिव पलानीस्वामी पार्टी को TVK के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ थे। वह बागी विधायकों से संपर्क करने पहुंचे, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के TVK में जाने का सिलसिला नहीं रोक सके। पार्टी के सामने अब एक और बड़ी चुनौती तीन सीटों पर उपचुनाव की है, जिन्हें TVK में शामिल होने वाले AIADMK विधायकों ने खाली किया है। बुधवार को AIADMK के उप महासचिव केपी मुनुसामी ने कहा कि उपचुनाव लड़ने पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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