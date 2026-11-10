विजय थलपति ने बुलाई TVK की इमरजेंसी मीटिंग, सभी MLAs चेन्नई तलब, तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK के संस्थापक विजय ने अपनी पार्टी के विधायकों को चेन्नई में एक अहम बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक 11 नवंबर को पार्टी मुख्यालय पन्नैयूर में होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विजय करेंगे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को चेन्नई में एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक 11 नवंबर को पार्टी मुख्यालय पन्नैयूर में होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विजय करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के महासचिव और मंत्री एन आनंद के साथ कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों के हवाले से बताया कि विधायकों के व्यवहार को लेकर बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच यह बैठक बुलाई गई है। करीब छह महीने पहले बनी टीवीके सरकार की छवि पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

बैठक का क्या मकसद? बताया जा रहा है कि नेतृत्व चाहता है कि विधायक अनुशासन में रहें और सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार का ध्यान रखें। बैठक में विधायकों को साफ हिदायत दी जा सकती है कि वे अपने पद का गलत इस्तेमाल न करें और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें। पार्टी का मानना है कि अगर विधायकों के आचरण पर सवाल उठते रहे तो सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

विधायक रविशंकर पर आरोप बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष और टीवीके विधायक एम रविशंकर के खिलाफ लगे आरोपों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। एक स्थानीय निवासी कार्तिक कुमार ने उनसे इलाके की बुनियादी समस्याओं के बारे में सवाल पूछे थे। इसके बाद विवाद बढ़ा और रविशंकर राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए।

अरुल विग्नेश का मामला इसी तरह कल्लाकुरिची के विधायक सी अरुल विग्नेश पर जिलाधिकारी को व्हाट्सएप पर अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा है। अरुल विग्नेश ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अफवाहें हैं। यह सच नहीं है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले की आंतरिक जांच भी चल रही है।

विपक्ष के निशाने पर सरकार विपक्षी डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि एक ही दिन में 17 हत्याएं हुई हैं और TVK के एक विधायक पर महिला जिलाधिकारी को अश्लील संदेश भेजने का आरोप है। स्टालिन ने कहा कि मौजूदा सरकार में अपराधियों को कोई डर नहीं है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। उन्होंने टीवीके के जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण न होने और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी मुख्यमंत्री विजय से सवाल किया कि वे ऐसे विधायकों पर कब लगाम लगाएंगे।

वहीं, AIDMK के कोषाध्यक्ष डिंडीगुल श्रीनिवासन ने विधायक अरुल विग्नेश की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि विधायक शराब के नशे में जिलाधिकारी के घर गए और उन्हें परेशान किया। श्रीनिवासन ने इसे बहुत गंभीर और चौंकाने वाली बात बताया।