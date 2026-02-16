Hindustan Hindi News
तमिलनाडु BJP चीफ ने विजय और तृषा पर दिया विवादित बयान, हंगामे के बाद मांगनी पड़ी माफी

Feb 16, 2026 07:10 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
तृषा ने कहा कि राजनीति में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी, जो उनके व्यक्तिगत जीवन को अनावश्यक रूप से घसीटती है। तृषा ने जोर दिया कि वे केवल अपनी फिल्मी भूमिकाओं से पहचाना जाना चाहती हैं।

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नयनार नागेंद्रन ने एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर की गई अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि यह बयान गलती से दिया गया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नागेंद्रन ने अभिनेता और तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के प्रमुख विजय की राजनीतिक गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए तृषा का नाम घसीटा। उन्होंने विजय को अनुभवहीन बताते हुए व्यंग्य किया कि उन्हें राजनीति में सफल होने के लिए पहले तृषा के घर से बाहर आना चाहिए। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर आलोचना का कारण बन गई।

नयनार नागेंद्रन तिरुनेलवेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। उन्होंने बाद में साफ किया कि यह शब्द अनजाने में निकल गए और अगर किसी को ठेस पहुंची तो वे हृदय से खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने पार्टी की महिला विंग प्रमुख वनति श्रीनिवासन और पूर्व प्रदेश प्रमुख अन्नामलाई से इस मुद्दे पर चर्चा करने का भी जिक्र किया। वहीं, तृषा ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे अशोभनीय व अनुचित करार दिया। अपने वकील के माध्यम से जारी कानूनी बयान में तृषा ने स्पष्ट किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और वे हमेशा से राजनीति के प्रति तटस्थ रुख अपनाती आई हैं।

तृषा ने अपने बयान में क्या कहा

तृषा ने कहा कि राजनीति में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी, जो उनके व्यक्तिगत जीवन को अनावश्यक रूप से घसीटती है। तृषा ने जोर दिया कि वे केवल अपनी फिल्मी भूमिकाओं से पहचाना जाना चाहती हैं और उनका नाम ऐसी असंबंधित चर्चाओं में नहीं खींचा जाना चाहिए। यह विवाद विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके की बढ़ती सक्रियता के बीच सामने आया है, जहां भाजपा नेता विजय को निशाना बनाने के लिए तृषा का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। तृषा और विजय ने घिल्ली जैसी कई सफल तमिल फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन दोनों का राजनीतिक जुड़ाव नहीं है।

बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं

नागेंद्रन की टिप्पणी को कई नेताओं ने महिलाओं के प्रति असम्मानजनक बताया। द्रमुक की उपमहासचिव कनिमोई सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे अनुचित करार दिया और भाजपा पर व्यक्तिगत हमलों का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी राजनीतिक बहस में अभिनेत्री के नाम को घसीटने पर सवाल उठाए। नागेंद्रन की माफी के बाद विवाद कुछ शांत हुआ है, लेकिन यह घटना तमिलनाडु की राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों और सेलिब्रिटी-राजनीति के मिश्रण पर बहस छेड़ गई है। तृषा की प्रतिक्रिया और कानूनी बयान ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। इंटरनेट यूजर्स की ओर से भी बीजेपी नेता के बयान की कड़ी निंदा की गई है।

