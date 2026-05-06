तमिलनाडु में 'फंस' गया सत्ता का पेच, अमेरिका-ईरान युद्ध समाप्ति के करीब; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Top News Today: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय सरकार गठन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया।

Top News Today: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय सरकार गठन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। हालांकि, सूत्रों के अनुसार राज्यपाल अभी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि विजय की पार्टी पर्याप्त बहुमत जुटाने में सक्षम है। दूसरी ओर बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से सामने आई है। अमेरिका और ईरान सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने वाइट हाउस के अधिकारियों और मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों देश युद्ध समाप्त करने और व्यापक परमाणु वार्ताओं के लिए ‘सिंगल पेज’ समझौता ज्ञापन पर सहमति के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

तमिलनाडु में सत्ता का पेच फंसा: थलापति विजय अभी बहुमत से दूर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद थलापति विजय की पार्टी TVK सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने में संघर्ष कर रही है। बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर विजय ने कांग्रेस समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि, सूत्रों के अनुसार राज्यपाल को TVK के पर्याप्त संख्याबल पर भरोसा नहीं है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। TVK ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा होने के कारण एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह TVK के पास 107 सीटें रह गई हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से आंकड़ा 112 तक पहुंचता है, लेकिन अभी भी 6 विधायकों की कमी बाकी है। छोटी पार्टियों से समर्थन जुटाने की कोशिश जारी है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिका-ईरान युद्ध समाप्ति के करीब अमेरिका और ईरान इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, वाइट हाउस ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने और व्यापक परमाणु वार्ता के लिए एक पेज का समझौता ज्ञापन (MOU) तैयार करने के अंतिम चरण में है। 14 सूत्रीय इस MOU में तत्काल युद्धविराम, ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में अल्पकालिक विराम, अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति रिहा करने का प्रावधान है। दोनों देश होर्मुज में तनाव कम करने पर भी सहमत हैं। पूर्ण समझौता 30 दिनों के अंदर संभव बताया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर..

पंजाब में डबल धमाकों के पीछे BJP का हाथ: CM भगवंत मान का आरोप पंजाब के जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर और अमृतसर में आर्मी कैंप पर हुए हमलों के बाद राज्य की राजनीति तेजी से गरमा गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन घटनाओं के लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। श्री आनंदपुर साहिब में संवाददाताओं से बातचीत में मान ने कहा कि ये धमाके पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की साजिश हैं। भाजपा हिंसा और भय का माहौल बनाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा को यह खेल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग शांति चाहते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

INDIA गठबंधन का अंत; कांग्रेस के TVK समर्थन पर BJP का तीखा तंज

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस ने अपने दशकों पुराने सहयोगी DMK को छोड़कर थलापति विजय की पार्टी TVK का साथ देने का फैसला किया है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर साथियों के साथ गद्दारी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि 4 मई को आए नतीजों के बाद INDIA गठबंधन पूरी तरह टूट चुका है। भाजपा ने इसे 'ताश के महल की तरह ढह गया' बताया। पढ़ें पूरी खबर...