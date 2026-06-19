‘कावेरी नदी पर नहीं बनने देंगे बांध’, कर्नाटक के खिलाफ पूरा विपक्ष विजय के साथ खड़ा
प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने अन्य बेसिन राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो स्वीकार्य नहीं है। केंद्र से अपील की है कि परियोजना को मंजूरी न दे।
तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन, एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी और कांग्रेस ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सहमति जताई। प्रस्ताव में कर्नाटक की ओर से कावेरी नदी पर मेकेदातु में बांध निर्माण के प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार से इस परियोजना को किसी भी प्रकार की मंजूरी न देने की मांग की गई।
बहस के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मेकेदातु बांध का मुद्दा एक नए विवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत नए न्यायाधिकरण के गठन की मांग को प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य का पक्ष रखने की अपील की। स्टालिन ने कहा कि डीएमके का स्पष्ट रुख है कि मेकेदातु में किसी भी कीमत पर बांध नहीं बनने दिया जाएगा और तमिलनाडु के जल अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कानूनी कदमों का भी समर्थन किया।
सभी कानूनी विकल्पों का समर्थन
एआईएडीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भी तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए सभी कानूनी विकल्पों का समर्थन करेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की ओर से कावेरी जल विवाद में उठाए गए कदमों को याद करते हुए कहा कि मेकेदातु परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश की भावना के खिलाफ है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने अन्य बेसिन राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो स्वीकार्य नहीं है। सदन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस परियोजना को तकनीकी या पर्यावरणीय मंजूरी न दे।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कावेरी बेसिन जल की दृष्टि से घाटे वाला क्षेत्र है और उपलब्ध जल का बंटवारा संबंधित राज्यों के बीच किया जा चुका है। इसलिए इस बेसिन में किसी नई जल परियोजना या अतिरिक्त जल उपयोग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तमिलनाडु लंबे समय से इस परियोजना का विरोध करता रहा है और उसका दावा है कि इससे राज्य के किसानों और जल हितों को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी ओर, कर्नाटक का कहना है कि प्रस्तावित बांध का उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और जलविद्युत उत्पादन करना है। इससे तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह विवाद कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने संघर्ष का हिस्सा है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें