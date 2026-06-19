‘कावेरी नदी पर नहीं बनने देंगे बांध’, कर्नाटक के खिलाफ पूरा विपक्ष विजय के साथ खड़ा

प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने अन्य बेसिन राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो स्वीकार्य नहीं है। केंद्र से अपील की है कि परियोजना को मंजूरी न दे।

तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन, एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी और कांग्रेस ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सहमति जताई। प्रस्ताव में कर्नाटक की ओर से कावेरी नदी पर मेकेदातु में बांध निर्माण के प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार से इस परियोजना को किसी भी प्रकार की मंजूरी न देने की मांग की गई।

बहस के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मेकेदातु बांध का मुद्दा एक नए विवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत नए न्यायाधिकरण के गठन की मांग को प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य का पक्ष रखने की अपील की। स्टालिन ने कहा कि डीएमके का स्पष्ट रुख है कि मेकेदातु में किसी भी कीमत पर बांध नहीं बनने दिया जाएगा और तमिलनाडु के जल अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कानूनी कदमों का भी समर्थन किया।

सभी कानूनी विकल्पों का समर्थन एआईएडीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भी तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए सभी कानूनी विकल्पों का समर्थन करेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की ओर से कावेरी जल विवाद में उठाए गए कदमों को याद करते हुए कहा कि मेकेदातु परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश की भावना के खिलाफ है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने अन्य बेसिन राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो स्वीकार्य नहीं है। सदन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस परियोजना को तकनीकी या पर्यावरणीय मंजूरी न दे।