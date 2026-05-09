बहुमत का आंकड़ा लेकर आ रहे विजय से मिलेंगे तमिलनाडु के राज्यपाल, रद्द किया केरल दौरा

तमिलनाडु राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेककर ने टीवीके चीफ विजय थलापति के साथ बैठक करने के लिए हामी भर दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने अपना केरल दौरा रद्द करके विजय थलापति को मिलने का समय दे दिया है।

तमिलनाडु में चुनाव के बाद बहुमत को लेकर बढ़े सस्पेंस पर अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। IUML, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का समर्थन हासिल करने के बाद विजय अब तमिलनाडु राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहले खबरें आईं थीं कि राज्यपाल ने अपने पहले से तय केरल दौरे के लिए विजय के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। हालांकि, बाद में लोकभवन की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल ने विजय के साथ बैठक करने के लिए अपने केरल दौरे को रद्द कर दिया है।

बता दें, 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और टीवीके चीफ विजय थलापति के बीच यह चौथी बैठक होगी। इससे पहले विजय बहुमत का आंकड़ा हासिल किए बिना ही राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस पर लोकभवन ने संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए बहुमत का आंकड़ा दिखाने को कहा था। इसके बाद से विजय और उनकी पार्टी लगातार बहुमत हासिल करने की जुगत में थी। शनिवार शाम पांच बजे कई छोटे-छोटे दलों के समर्थन के आधार पर विजय ने बहुमत के आंकड़े को हासिल कर लिया। इसके बाद वह राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं।

एक तरफ विजय इस वक्त सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास मौजूद हैं, वहीं उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। चेन्नई में टीवीके के मुख्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी शुरू कर दी है।