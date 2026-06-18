थलपति विजय: राज्यपाल को संभाला, केंद्र को दिखाईं आंखें, विधानसभा के पहले दिन क्या-क्या ऐलान?

CM Thalapathy Vijay: तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण के जरिए थलपति विजय सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि वह नई शिक्षा नीति और तीन भाषा पद्धति को लेकर अपने फैसले पर अडिग है।

अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय राजनीतिक गुर भी सीखते जा रहे हैं। राष्ट्रगान और तमिल गान को लेकर लगातार विपक्ष का निशाना बन रहे मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस मामले को बखूबी संभाल लिया। इतना ही नहीं उन्होंने डीएमके के उस हमले का भी जवाब दिया कि टीवीके सरकार भाजपा से सीधे तौर पर टक्कर लेने से डर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में ही थलापति विजय सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी।

तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले थलपति विजय और उनकी पार्टी तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) शुरुआत से ही राष्ट्रगान और तमिल गीत को लेकर विपक्षी हमलों का सामना करती आ रही है। ऐसे में राज्यपाल अभिभाषण के समय भी लोगों की नजर इस बात पर थी कि आखिर कार्यक्रम के कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़ती है। यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया था क्योंकि पूर्व राज्यपाल आर. एन. रवि ने डीएमके सरकार के दौरान अपने अभिभाषण के दौरान सदन की कार्यवाही बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि, गुरुवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले तमिल गीत 'तमिल थाई वाइथु' ही गाया गया। इसके ठीक बाद राष्ट्रगान हुआ। बता दें, सामान्य तौर पर तमिलनाडु में राष्ट्रगान राज्यपाल के अभिभाषण के खत्म होने के बाद गाया जाता था। इस तरीके से थलपति विजय ने राज्यपाल के संभावित गुस्से और डीएमके के हमले से खुद को बचा लिया।

पहले ही अभिभाषण में केंद्र को दिखाईं आंखें तमिलनाडु की राजनीति में नए-नए आए थलपति विजय ने पहले ही अभिभाषण में अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी। सबसे पहले कहा गया कि तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के रूप में जातीय जनगणना के लिए भी केंद्र से आग्रह करेगी इसके बाद राज्य में सामाजिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। सरकार की तरफ से जोर देकर कहा गया कि वह वास्तविक सामाजिक न्याय के लिए प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के समर्थन में है।

पैसे के लिए केंद्र सरकार नहीं मानी, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तमिलनाडु में विजय सरकार का राज्यपाल अभिभाषण मुख्य तौर पर केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर रहा। राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया केंद्र के साथ वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए राज्य सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करेगी। इसके बाद भी अगर उचित हिस्सा नहीं मिलता है, तो फिर सरकार वकीलों की एक विशेष टीम तैयार करके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। इतना ही नहीं इस टीम के जरिए राज्य सरकार एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी, जिसमें तमिलनाडु के साथ कथित तौर पर होने वाले भेदभाव की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

तीन भाषा नीति को लेकर सरकार स्पष्ट तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति को लेकर सबसे बड़ा विरोध तीन भाषा पद्धति पर ही है। अपनी पूर्ववर्ती डीएमके सरकार की ही तरह थलपति विजय सरकार ने भी दो भाषा नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए तीन भाषा नीति का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 1968 में पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन.अन्नादुरै द्वारा अपनाई गई दो भाषा नीति का पालन करेगी।

नीट और नई शिक्षा नीति पर हमला राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने केंद्र पर तीखा निशाना साधा। इतना ही नहीं नई शिक्षा नीति के तहत मिलने वाले 3,458 करोड़ रुपए रोकने के लिए भी विजय सरकार ने केंद्र की आलोचना की। बता दें, तमिलनाडु की डीएमके और टीवीके दोनों सरकारों का आरोप रहा है कि केंद्र इस पैसे को इसलिए जारी नहीं कर रहा है क्योंकि राज्य तीन भाषा नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विजय की सरकार ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर केंद्र के सामने नहीं झुकेगी और दबाव बनाना जारी रखेगी।

इसके साथ ही विजय सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए राज्य की पुरानी राजनीतिक मांग को एक बार फिर से दोहराया। अभिभाषण में कहा गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य का विषय बनाया जाए। क्योंकि अभी नीट, नई शिक्षा नीति और भाषा की नीति इस मुद्दे के समवर्ती सूची में होने की वजह से ही हैं। बता दें, जब कोई विषय समवर्ती सूची में होता है, तो उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। लेकिन राज्य का नियम तब तक ही जारी रहता है, जब तक केंद्र नियम नहीं बना देता। अगर केंद्र इस पर नियम बनाता है, तो उसका नियम ही मान्य होता है।

केंद्र को निशाना बनाने के बाद विजय सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया। कुछ समय पहले ही सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर इस बात को बताया था कि पांच सालों में तमिलनाडु का कर्ज करीब 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसकी वजह से राज्य के हर व्यक्ति क पर करीब एक लाख रुपए का कर्ज है।