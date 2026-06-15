चेन्नई में बिस्किट का लालच देकर 3 साल की बच्ची संग दरिंदगी, बिहार का निकला आरोपी

पुलिस ने बताया कि बच्ची आरोपी को जानती थी और उसने उसे बिस्किट का लालच देकर फुसलाया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही बिहार के रहने वाले थे।

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले से एक बेहद भयावह घटना सामने आई है। यहां एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद उसने इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में बिहार के एक 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को बिस्किट का लालच देकर बहलाया था।

स्थानीय लोगों ने एनडीटीवी को बताया कि बच्ची अपने घर में थी। आरोपी ने बच्ची को बिस्किट का लालच दिया और उसे सुनसान जगह पर ले गया। बाद में जब पड़ोस की एक महिला शौच के लिए गई हुई थी, तब उसे झाड़ियों में बच्ची दिखाई दी। उसकी हालत बहुत खराब थी। स्थानीय लोग उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन अंदरूनी चोटों की वजह से बच्ची ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया।

इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्साए लोगों ने इलाके के कुछ और लोगों के साथ भी मारपीट की। लोगों का शक था कि वे भी इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा, “जांच में यह बात सामने आई है कि घटना में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ था।”

इससे बीच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान विबिन मंच के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इलाके में मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच और पूछताछ तेज कर दी है।