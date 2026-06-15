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चेन्नई में बिस्किट का लालच देकर 3 साल की बच्ची संग दरिंदगी, बिहार का निकला आरोपी

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने बताया कि बच्ची आरोपी को जानती थी और उसने उसे बिस्किट का लालच देकर फुसलाया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही बिहार के रहने वाले थे।

चेन्नई में बिस्किट का लालच देकर 3 साल की बच्ची संग दरिंदगी, बिहार का निकला आरोपी

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले से एक बेहद भयावह घटना सामने आई है। यहां एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद उसने इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में बिहार के एक 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को बिस्किट का लालच देकर बहलाया था।

स्थानीय लोगों ने एनडीटीवी को बताया कि बच्ची अपने घर में थी। आरोपी ने बच्ची को बिस्किट का लालच दिया और उसे सुनसान जगह पर ले गया। बाद में जब पड़ोस की एक महिला शौच के लिए गई हुई थी, तब उसे झाड़ियों में बच्ची दिखाई दी। उसकी हालत बहुत खराब थी। स्थानीय लोग उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन अंदरूनी चोटों की वजह से बच्ची ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया।

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इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्साए लोगों ने इलाके के कुछ और लोगों के साथ भी मारपीट की। लोगों का शक था कि वे भी इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा, “जांच में यह बात सामने आई है कि घटना में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ था।”

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इससे बीच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान विबिन मंच के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इलाके में मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच और पूछताछ तेज कर दी है।

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DMK ने विजय को घेरा

घटना के बाद DMK ने तमिलनाडु में विजय की सरकार को घेरा है। DMK के TKS इलांगोवन ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग भी की है। उन्होंने एक बयान में कहा, "सरकार को इन घटनाओं पर सख्ती बरतनी चाहिए। सजा कड़ी होनी चाहिए। यह एक सामाजिक मुद्दा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।" उन्होंने इस दौरान यह आरोप भी लगाया कि हाल के कई मामलों में सत्ताधारी TVK के लोग अपराध में शामिल रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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