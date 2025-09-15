Talks are going to happen between India and America but peter Navarro raises question again भारत और अमेरिका में होने वाली है बात, पर ट्रंप के साथी उगल रहे जहर; अब क्या कहा, India News in Hindi - Hindustan
अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। लिंच मंगलवार को व्यापार वार्ता के संबंध में एक-दिवसीय बातचीत करेंगे।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:36 PM
अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का भारत के प्रति जहर उगलना जारी है। अब उन्होंने कहा है कि अनुचित व्यापार कर हमसे पैसा कमाया जाता है। इससे पहले भी वह रूसी तेल की खरीदी को लेकर भारत को मुनाफाखोर बता चुके हैं।

सीएनबीसी इंटरनेशनल से बातचीत में नवारो ने कहा, 'आक्रमण के तुरंत बाद भारतीय रिफाइनर, रूसी रिफाइनरों के साथ मिल गए थे। वो अनुचित व्यापार कर हमसे पैसा बनाते हैं और कई कामगार ठगे जाते हैं। वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रूसी तेल खरीदते हैं और रूसी उस धन का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए करते हैं।'

उन्होंने कहा, 'भारत बातचीत की टेबल पर आ रहा है। व्यापार मोर्चे पर बात करें, तो उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं।'

भारत आ रहे हैं अधिकारी

अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। लिंच मंगलवार को व्यापार वार्ता के संबंध में एक-दिवसीय बातचीत करेंगे। उनके सोमवार रात तक भारत पहुंचने की संभावना है। वह अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) हैं।

प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अबतक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का छठा दौर 25-29 अगस्त के बीच होना था लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था।

बीटीए पर भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, 'हमने पहले भी संकेत दिए हैं कि हमारे बीच बातचीत जारी है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत आ रहे हैं और वह मंगलवार को संभावित परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे।'

