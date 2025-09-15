भारत और अमेरिका में होने वाली है बात, पर ट्रंप के साथी उगल रहे जहर; अब क्या कहा

अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। लिंच मंगलवार को व्यापार वार्ता के संबंध में एक-दिवसीय बातचीत करेंगे।

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का भारत के प्रति जहर उगलना जारी है। अब उन्होंने कहा है कि अनुचित व्यापार कर हमसे पैसा कमाया जाता है। इससे पहले भी वह रूसी तेल की खरीदी को लेकर भारत को मुनाफाखोर बता चुके हैं।

सीएनबीसी इंटरनेशनल से बातचीत में नवारो ने कहा, 'आक्रमण के तुरंत बाद भारतीय रिफाइनर, रूसी रिफाइनरों के साथ मिल गए थे। वो अनुचित व्यापार कर हमसे पैसा बनाते हैं और कई कामगार ठगे जाते हैं। वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रूसी तेल खरीदते हैं और रूसी उस धन का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए करते हैं।'

उन्होंने कहा, 'भारत बातचीत की टेबल पर आ रहा है। व्यापार मोर्चे पर बात करें, तो उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं।'

भारत आ रहे हैं अधिकारी अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। लिंच मंगलवार को व्यापार वार्ता के संबंध में एक-दिवसीय बातचीत करेंगे। उनके सोमवार रात तक भारत पहुंचने की संभावना है। वह अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) हैं।

प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अबतक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का छठा दौर 25-29 अगस्त के बीच होना था लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था।