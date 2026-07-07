तालिबान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, उधर पाकिस्तान में आतंकियों का खूनी खेल; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top-5: तालिबान के सूचना मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बगराम एयरबेस अब उनके सपनों में ही रह जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए।

Top News Today: तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि बगराम एयरबेस अब अमेरिका के सपनों में ही हासिल हो सकता है। तालिबानी मंत्री ने ट्रंप की बगराम पर दोबारा कब्जा करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जियारत जिले में सोमवार देर रात आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर भीषण हमला बोल दिया। हमले में दो एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 5 जवानों को अगवा कर लिया गया। सुरक्षा बलों के जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकवादी मारे गए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

संकट में भारत के साथ खड़ा रहा इंडोनेशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं। मंगलवार ( 7 जुलाई ) को उन्होंने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान मिले समर्थन के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल पहलगाम में भयानक आतंकी हमला हुआ था, तब इंडोनेशिया मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति प्राबोवो और पूरे इंडोनेशियाई लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने दोनों देशों के बीच आतंकवाद-रोधी सहयोग की सराहना की और खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर सुरक्षा, आतंकी फंडिंग तथा कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया। पढ़ें पूरी खबर...

राम मंदिर चंदा चोरी पर दिग्विजय सिंह का हमला कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि छोटी मछली तो पकड़ ली गई, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा के पास थी, जो प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र हैं। खुद नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि लूट हुई है। 40 दिनों में 71 बार पैसे निकाले गए। चंपत राय जैसे लोग प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में नकदी लेन-देन नहीं हुआ तो ED लग गई, लेकिन यहां खुलेआम घोटाला हो रहा है तो ED कहां है? उन्होंने पूछा कि क्या नृपेंद्र मिश्रा भी इस घोटाले में शामिल हैं? पढ़ें पूरी खबर...

तालिबानी मंत्री ने ट्रंप का उड़ाया मजाक तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि बगराम एयरबेस उन्हें केवल सपने में ही मिल सकता है। ट्रंप बार-बार बगराम एयरबेस पर दोबारा अमेरिकी कब्जा करने की बात करते रहे हैं। फराही ने कहा कि अमेरिकी सेना अब हमारी पकड़ से बाहर है। बगराम उनका पुराना बेस था, लेकिन अब यह उनके सपनों तक सीमित रहेगा। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमला आतंकवादियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जियारत जिले में सोमवार देर रात आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस हमले में दो एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 5 जवानों को अगवा कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए अधिकारियों में मांगी थाने के एसएचओ मोहम्मद हुसैन, कोवास थाने के एसएचओ सोहबत खान और एंटी-टेररिस्ट फोर्स के इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...