तालिबान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, उधर पाकिस्तान में आतंकियों का खूनी खेल; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें
Top-5: तालिबान के सूचना मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बगराम एयरबेस अब उनके सपनों में ही रह जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए।
Top News Today: तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि बगराम एयरबेस अब अमेरिका के सपनों में ही हासिल हो सकता है। तालिबानी मंत्री ने ट्रंप की बगराम पर दोबारा कब्जा करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जियारत जिले में सोमवार देर रात आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर भीषण हमला बोल दिया। हमले में दो एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 5 जवानों को अगवा कर लिया गया। सुरक्षा बलों के जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकवादी मारे गए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...
संकट में भारत के साथ खड़ा रहा इंडोनेशिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं। मंगलवार ( 7 जुलाई ) को उन्होंने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान मिले समर्थन के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल पहलगाम में भयानक आतंकी हमला हुआ था, तब इंडोनेशिया मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति प्राबोवो और पूरे इंडोनेशियाई लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने दोनों देशों के बीच आतंकवाद-रोधी सहयोग की सराहना की और खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर सुरक्षा, आतंकी फंडिंग तथा कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया। पढ़ें पूरी खबर...
राम मंदिर चंदा चोरी पर दिग्विजय सिंह का हमला
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि छोटी मछली तो पकड़ ली गई, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा के पास थी, जो प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र हैं। खुद नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि लूट हुई है। 40 दिनों में 71 बार पैसे निकाले गए। चंपत राय जैसे लोग प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में नकदी लेन-देन नहीं हुआ तो ED लग गई, लेकिन यहां खुलेआम घोटाला हो रहा है तो ED कहां है? उन्होंने पूछा कि क्या नृपेंद्र मिश्रा भी इस घोटाले में शामिल हैं? पढ़ें पूरी खबर...
तालिबानी मंत्री ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि बगराम एयरबेस उन्हें केवल सपने में ही मिल सकता है। ट्रंप बार-बार बगराम एयरबेस पर दोबारा अमेरिकी कब्जा करने की बात करते रहे हैं। फराही ने कहा कि अमेरिकी सेना अब हमारी पकड़ से बाहर है। बगराम उनका पुराना बेस था, लेकिन अब यह उनके सपनों तक सीमित रहेगा। पढ़ें पूरी खबर...
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमला
आतंकवादियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जियारत जिले में सोमवार देर रात आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस हमले में दो एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 5 जवानों को अगवा कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए अधिकारियों में मांगी थाने के एसएचओ मोहम्मद हुसैन, कोवास थाने के एसएचओ सोहबत खान और एंटी-टेररिस्ट फोर्स के इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...
सीरिया में मैक्रों की यात्रा के दौरान सिलसिलेवार ब्लास्ट
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सीरिया यात्रा के दौरान मंगलवार को राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। राष्ट्रपति भवन में अहमद अल-शरा से मुलाकात के समय उनके ठहरने वाले फोर सीजन्स होटल के पास धमाके हुए। सीरियाई मीडिया के मुताबिक, शहर के मध्य इलाके में दो जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। घटनास्थल पर धुआं उठता दिखा और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जलता वाहन तथा सड़क पर खून के धब्बे नजर आए। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पढ़ें पूरी खबर....
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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