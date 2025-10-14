पाकिस्तान को छोड़कर हमारे सभी पड़ोसी हमसे खुश हैं, तालिबान के मंत्री ने भारत से दी चेतावनी

पाकिस्तान तालिबान शासन पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है तथा देश के अंदर हुए कई हमलों के लिए इस समूह को जिम्मेदार ठहराता रहा है।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो चुकी है और उनका देश किसी भी राष्ट्र के साथ संघर्ष नहीं चाहता। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुत्तकी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुए संघर्षों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पांच अन्य पड़ोसी देश हैं और सभी उनसे खुश हैं।

मुत्तकी ने कहा, "हम किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहते। अफगानिस्तान में शांति है। पाकिस्तान हमारा एकमात्र पड़ोसी नहीं है। हमारे पास पांच अन्य पड़ोसी हैं... सभी हमसे खुश हैं।" हालांकि, रविवार को उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वह शांति नहीं चाहता तो काबुल के पास "अन्य विकल्प" मौजूद हैं। यह बयान हाल के सीमा संघर्षों के संदर्भ में आया, जिसमें 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे। बृहस्पतिवार को काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है।

भारत की छह दिवसीय यात्रा पर आये मुत्तकी ने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है और उनका देश अपनी संप्रभुता का किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में अफगान बलों ने शनिवार रात दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। दोनों पक्षों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब इस्लामाबाद ने काबुल से अफगानिस्तान स्थित उन आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। काबुल ने आरोपों से इनकार किया है।

मुत्तकी ने नयी दिल्ली से पाकिस्तान को दिये स्पष्ट संदेश में कहा, ‘‘अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात की नीति सभी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल करने की है। हम कोई तनाव नहीं चाहते हैं और यदि वे ऐसा नहीं चाहते हैं, तो अफगानिस्तान के पास अन्य विकल्प हैं।’’ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लोगों और नेताओं से कोई समस्या नहीं है, हालांकि उस देश में कुछ तत्व माहौल को ‘‘खराब’’ करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अफगानिस्तान अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बनाये रखेगा। उल्लंघन हुए हैं और हमने उनका तुरंत जवाब दिया है। रात में जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए।’’ मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान में अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि काबुल बातचीत और समझ के माध्यम से सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कुछ लोग इस प्रकरण को सुलझाना नहीं चाहते हैं, तो अफगानिस्तान में अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता है। अफगानिस्तान के लोग और सेनाएं देश की रक्षा के लिए एकजुट हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अफगानिस्तान की एक और बड़ी विशेषता यह है कि भले ही हमारे बीच आंतरिक मतभेद हों, लेकिन जब बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा उठता है, तो सभी अफगानी लोग, सरकार और मौलवी एकजुट होकर इसका सामना करते हैं और देश की रक्षा करते हैं।’’

मुत्तकी ने कहा, ‘‘भविष्य में भी हमारे लोग और सरकार एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगे।’’ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि कतर और सऊदी अरब समेत कई मित्र देशों ने काबुल से संपर्क किया है और कहा है कि संघर्ष बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी तरफ से हमने लड़ाई रोक दी है और स्थिति नियंत्रण में है। हम अच्छे संबंध चाहते हैं। बातचीत के हमारे दरवाजे खुले हैं। हम अफगानिस्तान में शांति लाए हैं। हम पूरे क्षेत्र में शांति चाहते हैं।’’

मुत्तकी ने अफगानिस्तान के हालिया इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि देश बाहरी ताकतों को हराने के लिए दृढ़ है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी नीति सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की है। अफगानिस्तान में 40 साल से ज्यादा समय तक लड़ाई चली। सोवियत संघ आया और हार गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के साथ 50 से अधिक देशों के सैनिक आए और 20 वर्षों तक लड़ाई चली और अब अफगानिस्तान स्वतंत्र है और अपने पैरों पर खड़ा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अफगानिस्तान में चार साल से कोई बुरी घटना नहीं हुई है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पश्चिम तक, लोग एकजुट हैं और इस्लामिक अमीरात के साथ खड़े हैं।’’