Taliban Foreign Minister Muttaqi: तालिबान की तरफ से कहा गया है कि मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं का न बुलाए जाना एक तकनीकि मामला है। पास की संख्या सीमित थी। इसलिए सभी को नहीं मिल सके।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 04:18 PM
‘अनजाने में हुआ’; मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने पर तालिबान

अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इस मुद्दे पर तालिबान की तरफ से सफाई आई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने शनिवार को कहा कि तालिबान नेता मुत्ताकी की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिलाओं को बाहर रखा जाना एक अनजाने में हुआ फैसला था।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन ने कहा, "हमारी महिलाओं के प्रति भेदभाव की कोई नीति नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पास की संख्या सीमित थी। कुछ को मिले, कुछ को नहीं। यह एक तकनीकि मामला था, इसे नीतिगत मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।"

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद शाहीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुत्ताकी अक्सर महिला पत्रकारों के साथ भी बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को तालिबान विदेश मंत्री मुत्ताकी के सामने व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे।

आपको बता दें तालिबान के नेता गैर-अफगान महिला पत्रकारों से बातचीत करते नजर आते हैं, हालांकि उन्हें इस बैठक या इंटरव्यू के समय सख्त ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है।

शाहीन ने कहा, "मुत्ताकी अपने काबुल स्थित कार्यालय में अक्सर महिला पत्रकारों से मिलते हैं। मैं खुद महिला पत्रकारों के इंटरव्यू करता हूं। ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली में जानबूझकर महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया है। हमें जानकारी है कि कुछ पुरुष पत्रकारों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास नहीं मिल पाए थे।"

तालिबान प्रवक्ता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नेताओं की भविष्य की भारत यात्राओं के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें महिला पत्रकार भी शामिल हों। हालांकि इसके लिए उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से किसी भी समस्या से बचने के लिए पहले बातचीत करने पर जोर दिया।

आपको बता दें तालिबान के वरिष्ठ नेता के रूप में पहली भारत यात्रा पर आए मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की अनुपस्थिति ने एक बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों और पत्रकारों ने इस घटना को लेकर अपना कड़ा विरोध जताया है। इतना ही नहीं उन्होंने तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में महिला अधिकारों को कुचलने का भी आरोप लगाया।

विपक्षी की ओर से उठाए गए सवालों पर शनिवार को विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन साबित होगा कौन नहीं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।

अपडेट की जा रही है।

Taliban
