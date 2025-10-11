महिला पत्रकारों को न बुलाने पर तालिबान की सफाई, सीट बंटवारे पर मांझी ने दिखाए तेवर; टॉप-5 न्यूज

Female journalists Muttaqi pc: तालिबान के प्रवक्ता शाहीन ने कहा कि मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों का न होना अनजाने में लिया गया फैसला था। पीसी के लिए पास की संख्या सीमित थी, ऐसे में सभी को यह नहीं मिल पाया। कई पुरुष पत्रकार भी शामिल नहीं हो पाए।

तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर तालिबान के प्रवक्ता शाहीन ने कहा कि यह फैसला अनजाने में हुआ है। पीसी में पत्रकारों के लिए पास की संख्या सीमित थी, ऐसे में किसी को यह मिला किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि आगे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सभी गठबंधन में राजनीति हो रही है। इसी बीच एनडीए में शामिल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं।

अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इस मुद्दे पर तालिबान की तरफ से सफाई आई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने शनिवार को कहा कि तालिबान नेता मुत्ताकी की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिलाओं को बाहर रखा जाना एक अनजाने में हुआ फैसला था। पढ़ें पूरी खबर…

इस मुस्लिम देश पर टूटा इजरायल का कहर, गाजा में शांति के बीच नेतन्याहू का ऐक्शन हमास और इजरायल के बीच पिछले दो सालों से गाजा में अब शांति की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना भी पीछे की तरफ जाने लगी है। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू के देश ने अपने एक और पड़ोसी लेबनान पर बमबारी कर दी है। आईडीएफ ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के आयता अश-शब हिज्बुल्लाह के एक हथियार अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

वापस ले लेना चाहिए नोबेल, मचाडो के विरोध में क्यों उतरे मुस्लिम संगठन? नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान किया गया तो एक तरफ उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया तो वहीं कई संगठन मांग कर रहे हैं कि उनसे यह पुरस्कार वापस ले लिया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? यहां तक कि वेनेजुएला में भी उनको शांति पुरस्कार दिए जाने की आलोचना हो रही है। देश में लोकतंत्र बहाल करवाने के लिए उनके अहिंसक तरीके से किए गए संघर्ष के लिए ही उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं वामपंथी विचारक और राजनीतिक विरोधी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर..