Hindi NewsIndia NewsTaliban clarification on not inviting female journalists to Muttaqi press conference

महिला पत्रकारों को न बुलाने पर तालिबान की सफाई, सीट बंटवारे पर मांझी ने दिखाए तेवर; टॉप-5 न्यूज

Female journalists Muttaqi pc: तालिबान के प्रवक्ता शाहीन ने कहा कि मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों का न होना अनजाने में लिया गया फैसला था। पीसी के लिए पास की संख्या सीमित थी, ऐसे में सभी को यह नहीं मिल पाया। कई पुरुष पत्रकार भी शामिल नहीं हो पाए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 06:44 PM
तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर तालिबान के प्रवक्ता शाहीन ने कहा कि यह फैसला अनजाने में हुआ है। पीसी में पत्रकारों के लिए पास की संख्या सीमित थी, ऐसे में किसी को यह मिला किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि आगे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सभी गठबंधन में राजनीति हो रही है। इसी बीच एनडीए में शामिल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

‘अनजाने में हुआ’; मुत्ताकी की PC में महिला पत्रकारों को न बुलाने पर तालिबान

अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इस मुद्दे पर तालिबान की तरफ से सफाई आई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने शनिवार को कहा कि तालिबान नेता मुत्ताकी की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिलाओं को बाहर रखा जाना एक अनजाने में हुआ फैसला था। पढ़ें पूरी खबर…

हमारे पास भी विकल्प हैं; सीट बंटवारे को लेकर मांझी की पार्टी ने दिखाए तेवर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने बीजेपी के साथ हुई सीट बंटवारे की बैठक के बाद अपनी स्पष्ट रणनीति दिखाई। मीडिया से बातचीत में हम नेता राजेश पांडे ने कहा कि हमने अपनी बात रख दी है। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। पढ़ें पूरी खबर…

इस मुस्लिम देश पर टूटा इजरायल का कहर, गाजा में शांति के बीच नेतन्याहू का ऐक्शन

हमास और इजरायल के बीच पिछले दो सालों से गाजा में अब शांति की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना भी पीछे की तरफ जाने लगी है। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू के देश ने अपने एक और पड़ोसी लेबनान पर बमबारी कर दी है। आईडीएफ ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के आयता अश-शब हिज्बुल्लाह के एक हथियार अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

वापस ले लेना चाहिए नोबेल, मचाडो के विरोध में क्यों उतरे मुस्लिम संगठन?

नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान किया गया तो एक तरफ उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया तो वहीं कई संगठन मांग कर रहे हैं कि उनसे यह पुरस्कार वापस ले लिया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? यहां तक कि वेनेजुएला में भी उनको शांति पुरस्कार दिए जाने की आलोचना हो रही है। देश में लोकतंत्र बहाल करवाने के लिए उनके अहिंसक तरीके से किए गए संघर्ष के लिए ही उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं वामपंथी विचारक और राजनीतिक विरोधी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर..

22 दिन हो गए लेकिन...जुबिन गर्ग की पत्नी ने हाथ जोड़कर लोगों से की यह भावुक अपील

असम के लोकप्रिय गायक एवं संगीतकार जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा ने लोगों से हैशटैग ‘जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग’ के साथ सोशल मीडिया पर ‘पोस्ट’ साझा कर उनके पति के लिए न्याय की मांग करते रहने की अपील की। गरिमा ने कहा कि सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय जुबिन की मौत होने के 22 दिन बाद भी उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों का खुलासा नहीं हो पाया है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल करने और हैशटैग ‘जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग’ के साथ ‘पोस्ट’ साझा करते रहने का आह्वान किया। पढ़ें पूरी खबर…

