चुनाव से पहले याद आया परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे के बाद क्यों एकजुट हुए पवार; इनसाइड स्टोरी

चुनाव से पहले याद आया परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे के बाद क्यों एकजुट हुए पवार; इनसाइड स्टोरी

संक्षेप:

महाराष्ट्र में दो परिवारों के पुनर्मिलन की कहानियां सुर्खियों में हैं। पहले ठाकरे फैमिली और अब पवार परिवार। दोनों ही परिवारों के एकजुट होने की वजहें इमोशनल कम और सियासी वजहें ज्यादा हैं। पढ़िए इनसाइड स्टोरी…

Dec 29, 2025 07:32 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र में दो परिवारों के पुनर्मिलन की कहानियां सुर्खियों में हैं। पहले ठाकरे फैमिली और अब पवार परिवार। दोनों ही परिवारों के एकजुट होने की वजहें इमोशनल कम और सियासी वजहें ज्यादा हैं। खत्म होता राजनीतिक वजूद, अस्तित्व पर उठते सवालों ने इन्हें पास आने को मजबूर कर दिया है। राज ठाकरे हों या उद्धव, शरद पवार हो या फिर अजीत पवार, अलग होने के बाद इन सभी ने खुद को खूब आजमा लिया है। चुनावी परिणामों ने इन्हें इस बात का अहसास शिद्दत से करा दिया है कि साथ आकर ही यह अपनी सियासी साख को फिर से हासिल कर सकते हैं।

ठाकरे परिवार की कहानी
अगर ठाकरे परिवार की बात करें तो उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बेहद कठिन रही है। राज ठाकरे के जाने के बाद भले ही उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान न उठाना पड़ा हो। लेकिन एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। पार्टी का नाम और सिंबल तक उन्हें खोना पड़ा। नतीजा, जहां पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, अब वह मुंबई तक सिमटता नजर आ रहा है। पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव में भी उद्धव की सेना कुछ उल्लेखनीय नहीं कर पाई। वहीं, राज ठाकरे की भी कहानी कमोबेश ऐसी ही रही। पिछले विधानसभा चुनाव में मनसे के सभी उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करा बैठे।

पहली बाधा में नाकाम
उद्धव और राज ठाकरे का पुनर्मिलन हालांकि तात्कालिक तौर पर सुखद तो नहीं ही साबित हुई। करीब 20 साल के बाद दोनों एकजुट हुए। 2025 बेस्ट इंप्लॉयीज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी इलेक्शंस में इनकी बड़ी परीक्षा थी। लोगों को भी निगाहें लगी थीं कि क्या दोनों भाई भाजपा को कुछ टक्कर दे पाएंगे। लेकिन पहली ही बाधा में इनका गठबंधन मुंह के बल गिरा और 21 में एक भी सीट जीत नहीं पाया।

नए साल में होगी नई शुरुआत?
अब दोनों की निगाहें 2026 में होने वाले स्थानीय चुनावों पर होंगी। मुंबई, ठाणे, कल्याण समेत मुंबई के विभिन्न उपनगरों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से ठाकरे बंधुओं को काफी उम्मीदें होंगी। उनके निशाने पर जहां शिंदे सेना होगी तो वहीं भाजपा को भी शिकस्त देने की फिराक में यह रहेंगे। हालांकि उनके गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी जैसे पुराने साथी शामिल होंगे नहीं, यह अभी अनिश्चित है। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से निश्चित है, वह यह कि इन परिणामों से ठाकरे बंधुओं का भविष्य तय हो जाएगा।

पवार परिवार का क्या है मामला
पवार परिवार का मामला भी कुछ ऐसा ही है। चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद भतीजे अजित पवार ने भले ही कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन उन्हें भी अंदाजा है कि यह बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। यही वजह है कि वह एक बार फिर से अपने चाचा के साथ चले गए हैं। 15 जनवरी को होने वाले पिंपरी-चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए दोनों फिर से साथ आ रहे हैं। दो साल पहले जब अजित पवार ने राहें अलग की थीं तो उन्होंने दावा किया था कि भाजपा और शिवसेना से वह सत्ता और ताकत के लिए नहीं जुड़ रहे। बल्कि यह साथ स्थिरता और विकास के लिए है। बाद में उन्होंने अपने चाचा पर निजी हमले भी किए थे। पवार की उम्र का हवाला देते हुए अजित ने कहा था कि उन्हें रिटायर होकर युवाओं को रास्ता देना चाहिए।

फिर चलेगा पुराना जादू?
हालांकि अजित पवार की ख्वाहिशें साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद धराशायी हो गईं। चुनावी नतीजों के बाद अजित पवार ने माना कि परिवार से दूर होना उनकी गलती थी। फिर बीते दिनों जब उन्होंने चाचा के साथ आने का ऐलान किया तो कहा कि परिवार साथ आ रहा है। बहुत से लोग चाहते थे कि हम फिर से साथ आएं। दूसरी तरफ भतीजे अजित के जाने के बाद चाचा शरद पवार के लिए भी चीजें आसान नहीं रह गई थीं। अब देखना यह है कि बीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पिंपरी-चिंचवाड़ के नतीजे कैसे रहते थे। चाचा-भतीजे ने एक साथ रहते हुए यहां पर राज किया था। क्या एक बार फिर वह पुराना जादू दोहराने में सफल होंगे?

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
