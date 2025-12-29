चुनाव से पहले याद आया परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे के बाद क्यों एकजुट हुए पवार; इनसाइड स्टोरी

संक्षेप: महाराष्ट्र में दो परिवारों के पुनर्मिलन की कहानियां सुर्खियों में हैं। पहले ठाकरे फैमिली और अब पवार परिवार। दोनों ही परिवारों के एकजुट होने की वजहें इमोशनल कम और सियासी वजहें ज्यादा हैं। पढ़िए इनसाइड स्टोरी…

महाराष्ट्र में दो परिवारों के पुनर्मिलन की कहानियां सुर्खियों में हैं। पहले ठाकरे फैमिली और अब पवार परिवार। दोनों ही परिवारों के एकजुट होने की वजहें इमोशनल कम और सियासी वजहें ज्यादा हैं। खत्म होता राजनीतिक वजूद, अस्तित्व पर उठते सवालों ने इन्हें पास आने को मजबूर कर दिया है। राज ठाकरे हों या उद्धव, शरद पवार हो या फिर अजीत पवार, अलग होने के बाद इन सभी ने खुद को खूब आजमा लिया है। चुनावी परिणामों ने इन्हें इस बात का अहसास शिद्दत से करा दिया है कि साथ आकर ही यह अपनी सियासी साख को फिर से हासिल कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ठाकरे परिवार की कहानी

अगर ठाकरे परिवार की बात करें तो उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बेहद कठिन रही है। राज ठाकरे के जाने के बाद भले ही उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान न उठाना पड़ा हो। लेकिन एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। पार्टी का नाम और सिंबल तक उन्हें खोना पड़ा। नतीजा, जहां पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, अब वह मुंबई तक सिमटता नजर आ रहा है। पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव में भी उद्धव की सेना कुछ उल्लेखनीय नहीं कर पाई। वहीं, राज ठाकरे की भी कहानी कमोबेश ऐसी ही रही। पिछले विधानसभा चुनाव में मनसे के सभी उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करा बैठे।

पहली बाधा में नाकाम

उद्धव और राज ठाकरे का पुनर्मिलन हालांकि तात्कालिक तौर पर सुखद तो नहीं ही साबित हुई। करीब 20 साल के बाद दोनों एकजुट हुए। 2025 बेस्ट इंप्लॉयीज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी इलेक्शंस में इनकी बड़ी परीक्षा थी। लोगों को भी निगाहें लगी थीं कि क्या दोनों भाई भाजपा को कुछ टक्कर दे पाएंगे। लेकिन पहली ही बाधा में इनका गठबंधन मुंह के बल गिरा और 21 में एक भी सीट जीत नहीं पाया।

नए साल में होगी नई शुरुआत?

अब दोनों की निगाहें 2026 में होने वाले स्थानीय चुनावों पर होंगी। मुंबई, ठाणे, कल्याण समेत मुंबई के विभिन्न उपनगरों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से ठाकरे बंधुओं को काफी उम्मीदें होंगी। उनके निशाने पर जहां शिंदे सेना होगी तो वहीं भाजपा को भी शिकस्त देने की फिराक में यह रहेंगे। हालांकि उनके गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी जैसे पुराने साथी शामिल होंगे नहीं, यह अभी अनिश्चित है। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से निश्चित है, वह यह कि इन परिणामों से ठाकरे बंधुओं का भविष्य तय हो जाएगा।

पवार परिवार का क्या है मामला

पवार परिवार का मामला भी कुछ ऐसा ही है। चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद भतीजे अजित पवार ने भले ही कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन उन्हें भी अंदाजा है कि यह बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। यही वजह है कि वह एक बार फिर से अपने चाचा के साथ चले गए हैं। 15 जनवरी को होने वाले पिंपरी-चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए दोनों फिर से साथ आ रहे हैं। दो साल पहले जब अजित पवार ने राहें अलग की थीं तो उन्होंने दावा किया था कि भाजपा और शिवसेना से वह सत्ता और ताकत के लिए नहीं जुड़ रहे। बल्कि यह साथ स्थिरता और विकास के लिए है। बाद में उन्होंने अपने चाचा पर निजी हमले भी किए थे। पवार की उम्र का हवाला देते हुए अजित ने कहा था कि उन्हें रिटायर होकर युवाओं को रास्ता देना चाहिए।