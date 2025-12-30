'अब VRS ले लो पापा', पहली सैलरी पाते ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे एंजेल चकमा

संक्षेप: एंजेल चमका को अभी पहली सैलरी ही मिली थी। उन्होंने अपने पिता से कहा था कि अब वह वीआरएस ले लें और परिवार के साथ त्रिपुरा लौट चलें। चकमा पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने को तैयार थे।

त्रिपुरा के रहने वाले एंजेलल चकमा का बचपन पिता के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों के बीएसएफ कैंपों में बीत गया। चकमा के पिता बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल हैं। चकमा चाहते थे कि जब वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो उनका परिवार त्रिपुरा लौट जाए और सुकून से अपने पैतृक स्थान पर रहे। हालांकि चकमा को अभी नौकरी मिली ही थी कि उनकी हत्या कर दी गई। चकमा के परिवार का कहना है कि बार-बार ट्रांसफर की वजह से चकमा को हर जगह रहने की आदत हो गई थी। वह बड़ी आसानी से हर गह शेटल हो जाते थे। लोगों से दोस्ती करने में आगे चकमा विरले ही किसी से बहस करते थे। चकमा की बातें याद कर उनके पिता भावुक हो जाते हैं।

आज एंजेल चकमा दुनिया में नहीं हैं। कुच लोगों ने उनकी केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उनके जैसा नहीं दिखते थे। एक पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया। चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से दो नाबालिग हैं। वहीं एक आरोपी फरार है। इस घटना के बाद पूर्वोत्तर के छात्र भी टेंशन में हैं।

एक महीने पहले ही मिली थी नौकरी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक महीने पहले ही चमका की एक फ्रांस की एमएनसी में अच्छे पैकेज पर नौरी लगी थी। घऱ लौटने के बाद उन्होंने कई सपने संजोए थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके पिता अब परिवार के लिए मेहनत करें। चकमा परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाने को तैयार ते। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा आपने बहुत किया अब आप वीआर एस ले लीजिए।

पहली तनख्वाह पाने के बाद ही चकमा चाहते थे कि उनका परिवार त्रिपुरा जाकर सुकून से रहे। उन्होंने पिता से यह भी कहा था कि अगर संभव हो तो अपनी पोस्टिंग गुवाहाटी में करवा लीजिए। यहां से त्रिपुरा भी करीब है। चकमा के रिश्तेदारों का कहना है कि वह हमेशा से ही जिम्मेदार रहे हैं। वह चाहते थे कि छोटे भाई माइकल की पढ़ाई का खर्च भी वही उठाएं जिससे पिता को कोई परेशानी ना हो।