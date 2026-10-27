जोखिम उठाएं... प्रयोग करें; टेक्नोलॉजी में दुनिया को टक्कर देगा भारत, PM ने बताया आगे बढ़ने का रास्ता

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीक अपनानी चाहिए, साहस के साथ नया आविष्कार करना चाहिए और उन्हें बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को अब सिर्फ नई तकनीक अपनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे साहस के साथ नवाचार करना चाहिए और नई तकनीक बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश अब उस दौर से आगे निकल चुका है, जहां दूसरे देशों में बनी तकनीक को अपनाकर ही काम चलाया जाता था। अब भारत खुद समाधान तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप करने वालों का आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा इस बात का साफ संकेत है कि विज्ञान और तकनीक के प्रति देश का नजरिया बदल चुका है। कॉन्क्लेव से पहले स्टार्टअप प्रतिनिधियों से बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के युवा जिस स्तर पर सोच रहे हैं और जिस भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह वाकई प्रेरणा देने वाला है।

कॉन्क्लेव की थीम 'इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी' का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने पुराने जमाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले भारत के लिए विज्ञान और तकनीक का मतलब मुख्य रूप से 'कैच अप' करना था। जब दुनिया में कोई नई तकनीक आती थी, तो वह कई साल बाद भारत तक पहुंचती थी। हम उसे अपना लेते थे या उसमें छोटे-मोटे बदलाव करके इस्तेमाल करते थे। उस समय का लक्ष्य दूसरे देशों के बराबर आना था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश का लक्ष्य सिर्फ तकनीक अपनाना नहीं है। अब मकसद भारत के लिए, दुनिया के लिए, आज की जरूरतों के लिए और कल के भविष्य के लिए नई तकनीक बनाना, उनकी दिशा तय करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान तैयार करना है।

नई तकनीक सिर्फ अपनाने के बजाय उन्हें खुद विकसित करने की जरूरत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीक अपनानी चाहिए, साहस के साथ नवाचार करना चाहिए और उन्हें बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अब घरेलू और वैश्विक दोनों जरूरतों के हिसाब से तकनीक विकसित करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। साथ ही चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंच गया, जहां पहले कोई भी देश नहीं पहुंचा था। ये उपलब्धियां भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण हैं।