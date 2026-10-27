जोखिम उठाएं... प्रयोग करें; टेक्नोलॉजी में दुनिया को टक्कर देगा भारत, PM ने बताया आगे बढ़ने का रास्ता
पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीक अपनानी चाहिए, साहस के साथ नया आविष्कार करना चाहिए और उन्हें बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को अब सिर्फ नई तकनीक अपनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे साहस के साथ नवाचार करना चाहिए और नई तकनीक बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश अब उस दौर से आगे निकल चुका है, जहां दूसरे देशों में बनी तकनीक को अपनाकर ही काम चलाया जाता था। अब भारत खुद समाधान तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप करने वालों का आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा इस बात का साफ संकेत है कि विज्ञान और तकनीक के प्रति देश का नजरिया बदल चुका है। कॉन्क्लेव से पहले स्टार्टअप प्रतिनिधियों से बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के युवा जिस स्तर पर सोच रहे हैं और जिस भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह वाकई प्रेरणा देने वाला है।
कॉन्क्लेव की थीम 'इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी' का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने पुराने जमाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले भारत के लिए विज्ञान और तकनीक का मतलब मुख्य रूप से 'कैच अप' करना था। जब दुनिया में कोई नई तकनीक आती थी, तो वह कई साल बाद भारत तक पहुंचती थी। हम उसे अपना लेते थे या उसमें छोटे-मोटे बदलाव करके इस्तेमाल करते थे। उस समय का लक्ष्य दूसरे देशों के बराबर आना था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश का लक्ष्य सिर्फ तकनीक अपनाना नहीं है। अब मकसद भारत के लिए, दुनिया के लिए, आज की जरूरतों के लिए और कल के भविष्य के लिए नई तकनीक बनाना, उनकी दिशा तय करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान तैयार करना है।
नई तकनीक सिर्फ अपनाने के बजाय उन्हें खुद विकसित करने की जरूरत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीक अपनानी चाहिए, साहस के साथ नवाचार करना चाहिए और उन्हें बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अब घरेलू और वैश्विक दोनों जरूरतों के हिसाब से तकनीक विकसित करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। साथ ही चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंच गया, जहां पहले कोई भी देश नहीं पहुंचा था। ये उपलब्धियां भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण हैं।
इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के काम का भी उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया के कई देश वैक्सीन की कमी और उपलब्धता की चुनौती से जूझ रहे थे, तब भारत ने अपनी वैक्सीन विकसित की। बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजी। उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी के भारत का आत्मविश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का यह आत्मविश्वास और देश की नई सोच मिलकर भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब भारत सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि नई तकनीक बनाने और दुनिया की चुनौतियों का समाधान देने वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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