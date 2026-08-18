ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए, वहीं रखिए... ट्रंप ने की तारीफ तो भड़की कांग्रेस
ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली और वोटर ID व्यवस्था की तारीफ की। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने CEC ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाने और EVM भेजने का तंज कसा। जानिए ट्रंप ने क्या कहा और क्या है मामला?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की चुनाव प्रणाली का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाना चाहिए और भारत अपनी EVM भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देगा। खेड़ा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यह टिप्पणी की। ट्रंप ने अमेरिका में मतदाताओं की पहचान से जुड़े नियमों को और सख्त करने की वकालत करते हुए भारत की चुनाव प्रणाली का उदाहरण दिया था।
पवन खेड़ा ने क्या कहा?
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, “डियर ट्रंप, प्लीज ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रखिए। हम अपनी EVM भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देंगे।” ट्रंप की ओर से भारत के प्रति किए गए कथित “अपमान और दबाव” का जिक्र करते हुए खेड़ा ने आगे कहा, “हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं।” उन्होंने अपनी पोस्ट का अंत “To SIR With Love, from India” से किया। यह टिप्पणी चुनावी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की ओर इशारा करती है।
ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली का जिक्र क्यों किया?
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में SAVE America Act को लेकर अपना समर्थन दोहराते हुए भारत की चुनाव व्यवस्था का उल्लेख किया। यह प्रस्तावित अमेरिकी कानून संघीय मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य करने और मतदाता पहचान से जुड़े नियम लागू करने की बात करता है।
ट्रंप ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप ने Truth Social पर एक पोस्ट में कहा कि इसी महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि वैध फोटो आईडी के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं।
ट्रंप ने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें 64.6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, जबकि 1 फीसदी से भी कम लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज था।
ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस से पहले भी टकराव
कांग्रेस की ताजा टिप्पणी के पीछे ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के साथ पार्टी के पहले से चले आ रहे विवाद भी हैं। इनमें चुनावी मतदाता सूचियों और SIR को लेकर विवाद शामिल है।
2025 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर “वोट चोरी” का आरोप लगाया था और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का दावा किया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
कांग्रेस ने दावा किया था कि वहां डुप्लीकेट मतदाता, कथित तौर पर गलत पते वाले मतदाता और दूसरी अनियमितताएं थीं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में हलफनामा देने को कहा था। बाद में ज्ञानेश कुमार ने भी राहुल गांधी से हलफनामा देने या माफी मांगने को कहा था।
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