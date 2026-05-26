फारस से ही भारत आए थे मुमताज के दादा, मार्को रूबियो को कौन सा इतिहास याद दिलाने लगा ईरान
अमेरिकी विदेश मंत्री ने पत्नी के साथ ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाई तो ईरान अलग ही खिंचाई करने लगा। ईरान ने कहा कि अगर उन्हें इतिहास की जानकारी होती तो यहां फोटो ना खिंचवाते। दरअसल ताजमहल का फारस से कनेक्शन है जिसे आज ईरान कहा जाता है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ताजमहल के सामने तस्वीर खिंचाई तो ईरान उनकी ही खिंचाई करने लगा। रूबियो पत्नी जीनेट रूबियो के साथ आगरा पहुंचे थे। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होते ही हैदराबाद में ईरानी दूतावास की तरफ से तीखा तंज कस दिया गया। ईरान ने कहा कि अगर रूबियो को इतिहास की जानकारी होती तो वह कभी इस तरह से तस्वीर नहीं खिंचवाते। ईरान ने याद दिलाया कि यह ना सिर्फ फारस की वास्तुकला का नमूना है बल्कि जिसके लिए बनवाया गया था वह भी एक फारस से ही जुड़ी हुई थीं। बता दें कि ईरान को ही फारस कहा जाता था।
अमेरिका ने दी थी ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान उनके मुताबिक समझौता नहीं करता है तो वह नक्शे से ना सिर्फ ईरान को मिटा देंगे बल्कि उसकी पूरी सभ्यता का नेस्तनाबूत कर देंगे। ईरान ने अमेरिका की इस बात पर तंज कसते हुए कहा कि 250 साल के सांस्कृतिक इतिहास वाले लोग हजारों साल के इतिहास को मिटाना चाहते हैं।
क्या है ताजमहल का ईरान से कनेक्शन
मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में इस अद्भुत इमारत का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसको बनवाने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। मुमताज बेगम का जन्म वैसे तो आगरा में हुआ था लेकिन उनका संबंध पर्सिया के एक प्रतिष्ठित परिवार से था। मुमताज बेगम का पूरा नाम अर्जुमंद बानू बेगम था। वह मुगल दरबार के ही एक सरदार की बेटी थीं जिनका नाम था अबू अल हसन आसफ खान। वह नूरजहां की भतीजी भी थीं।
मुमताज के दादा मिर्जा घियास बेग तेहरान के ही रहने वाले थे और 1577 में भारत आए थे। इसके बाद वह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में तैनात हो गए। इसके अलावा मुमताज महल की मां दीवानजी बेगम ख्वाजा घइयासुद्दीन की बेटी थी जो कि काजविन, पर्शिया के प्रतिष्ठित सरदार थे।
पर्नशियन वास्तुकला का नमूना
आज ईरान के बाहर अगर पर्सियन वास्तुकला का कोई नायाब नमूना है तो वह ताजमहल ही है। बताया जाता है कि ताजमहल बनवाने के लिए पत्थऱ तराशने, जड़ाई करने, नक्काशी करने वाले चित्रकार और गुंबद को आकार देने वाले कारीगरों को पर्सिया से ही बुलाया गया था। इसके अलावा ताजमहल के पास ही चारबाग पर्सियन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पर्सिया के शिल्पकार अब्दुल हक ने अरबी में पत्थरों पर कुरान की आयतें उकेरी थीं। वह शिराज के रहने वाले थे और उन्हें अमानत खान की उपाधि से नवाजा गया था।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें