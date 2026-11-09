बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ा, टैगोर के पोस्टर तक पर पोत दी कालिख

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से ही भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हैं। कभी हिंदुओं पर लक्षित हमले और कभी इस तरह के नारों के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है।

बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। इस कड़ी में हाल ही में बांग्लादेश से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में लोगों ने यहां ना सिर्फ भारत विरोधी पोस्टरों से दीवारों को पाट दिया, बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता रबिन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर को भी नहीं छोड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलना में कुछ लोगों ने टैगोर के पोस्टर पर कालिख पोत दी।

बांग्लादेश की स्थानीय रिपोर्ट्स की मुताबिक इस घटना को कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया है। आरोपियों को पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। बताया गया है कि इस हरकत को खुलना रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल पर अंजाम दिया गया। यहां भारत विरोधी और टैगोर विरोधी कई नारे लिखे मिले हैं।

दूसरे नेताओं की तस्वीर छोड़ी द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बीते शुक्रवार सुबह इस घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पाया कि उसी दीवार पर बनी कई अन्य प्रमुख हस्तियों की तस्वीरों को छुआ तक नहीं गया था। फकीर लालन शाह, काजी नजरुल इस्लाम, एसएम सुल्तान, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान जैसे नेताओं की तस्वीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और सिर्फ टैगोर की तस्वीर पर कालिख लगा दी गई।

बांग्लादेश को टैगोर की जरूरत नहीं? जानकारी के मुताबिक टैगोर के चित्र के पास कई पोस्टर भी मिले। इनमें से एक पोस्टर पर यह तक लिखा गया था कि टैगोर की यहां कोई जगह नहीं है। पोस्टर में टैगोर पर मुसलमानों और पूर्वी बंगाल के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखने के आरोप भी लगाए गए थे। वहीं भारत के महिमामंडन का भी विरोध किया गया था।

पुलिस ने शुरू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, खुलना सदर थाना प्रभारी लोकमान हुसैन ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उधर खुलना सिटी कॉर्पोरेशन के नेता नजरुल इस्लाम मंजू ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह वैचारिकों के खिलाफ ऐसी हरकत। संकीर्ण मानसिकता की गवाही देते हैं। एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख ने भी चिंता जाहिर की है।