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तब इंदिरा गांधी ने रोका था, अब... अमित शाह ने कांग्रेस को बताया परिसीमन का विरोधी, बोले ये क्यों जरूरी

Apr 17, 2026 07:26 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Amit Shah Lok Sabha Speech: शाह ने परिसीमन की जरूरत पर जोर देते हुए साफ तौर पर कहा कि किसी-किसी संसदीय इलाके में 39 लाख तक वोटर हैं। यह एक सांसद के लिए दुरूह है कि उन्हें संभाल सकें और सभी को खुश रख सकें।

तब इंदिरा गांधी ने रोका था, अब... अमित शाह ने कांग्रेस को बताया परिसीमन का विरोधी, बोले ये क्यों जरूरी

Amit Shah Lok Sabha Speech: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर हुई दो दिनों की चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को खूब सुनाया और कहा कि कांग्रेस की वजह से ही 1971 से देश में परिसीमन का काम रुका पड़ा है और आबादी बढ़ने के बावजूद लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकी हैं। उन्होंने कहा कि तब इंदिरा गांधी ने परिसीमन पर रोक लगाई थी और अब फिर से जब सरकार परिसीमन का बिल लेकर आई है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। शाह ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने हमेशा से परिसीमन का विरोध किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में परिसीमन लाकर लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 543 कर इसे फ्रीज कर दिया था। उन्होंने बताया कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी के समय में कानून लाकर सीटें फ्रीज कर दीं थीं और परिसीमन पर रोक लगा दिया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने देश को परिसीमन से वंचित रखा है। शाह ने कहा, “आज भी कांग्रेस ही परिसीमन पर रोक चाहती है। आज ये विपक्ष में बैठकर भी परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं।”

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वाजपेयी जी को पहले ही अंदाजा था

शाह ने कहा कि 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिर से परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते थे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज ये बिल गिराना चाहती है, उसी तरह से 2001 में भी गिराना चाहती थी। इसका अंदाजा वाजपेयी जी को पहले ही था, इसलिए उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वे एससी-एसटी सीटों में बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं।

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अगर, मगर, किंतु, परंतु का उपयोग कर रहे

गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में कहा कि 140 करोड़ लोगों के मन कोई भ्रांति नहीं हो, इसलिए जातिवार गणना के साथ जनगणना कराने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि इंडी' गठबंधन के सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विधेयक के क्रियान्वयन के तरीके का नहीं, महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है।

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127 सीटों पर 20 लाख से ज्यादा वोटर

शाह ने परिसीमन की जरूरत पर जोर देते हुए साफ तौर पर कहा कि किसी-किसी संसदीय इलाके में 39 लाख तक वोटर हैं। यह एक सांसद के लिए दुरूह है कि उन्हें संभाल सकें और सभी को खुश रख सकें। उन्होंने कहा कि देश भर में 127 संसदीय सीटों पर 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। उन्होंने सदन से अपील की कि विश्वास दिलाता हूं कि डीलिमिटेशन के लिए हमें सहयोग कर दें, हम पर भरोसा करें, डीलिमिटेशन करने दें तो वोट का मूल्य समान हो जाएगा।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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