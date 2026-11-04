अभिजीत दीपके सोचता है कि बहुत बड़ा हो गया, गलतफहमी है; बड़े एक्टर ने साधा निशाना
मंगलवार को हुए कवि सम्मेलन में शैलेश लोढ़ा ने अभिजीत दीपके पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अभिजीत दीपके सोचता है कि बहुत बड़ा हो गया, गलतफहमी है।
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके और कांग्रेस के राहुल गांधी पर तंज कसा। दरअसल, मंगलवार रात उदयपुर नगर निगम ने दीपावली मेले का आयोजन किया था। इस कवि सम्मेलन में ख्यातनाम कवियों ने अपनी रचनाओं से समां बांधा, वहीं शैलेश लोढ़ा ने अपने व्यंग से सबको हैरान कर दिया।
अभिजीत दीपके पर कसा तंज
सामने आए वीडियो में शैलेश लोढ़ा कहते हैं, “गलतफहमी में मत रहो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे अभिजीत दीपके गलतफहमी में है। जंतर-मंतर पर 450 लोग जमा करके सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया? उसे एक बार यहां लेकर आओ और बताओ भीड़ क्या होती है तब पता चलेगा।”
राहुल गांधी का भी उड़ाया मजाक
शैलेश लोढ़ा आगे कहते हैं, “कमाल करते हो यार। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? लेकिन वो आदमी देखा, बेचारा भला आदमी। नकली पार्लियामेंट बनाई। बहुत मेहनत की। उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। सफेद कुर्ता-पैजामा और जैकेट पहनने से…।”
बच्चों को दिया संदेश
शैलेश लोढ़ा ने अपनी कविता के जरिए बच्चों को उनका बचपन खुलकर जीने देने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, "मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, जो बच्चे हों... इन बच्चों को सिर्फ बच्चे रहने दो।" उनका कहना था कि बच्चों पर कम उम्र में ही बड़ों जैसी जिम्मेदारियां और उम्मीदों का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें खेलने-कूदने और अपना बचपन जीने का मौका देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मोबाइल में लगे रहने के बजाय घर पर अपने परिवार के साथ बैठें और उन्हें समय दें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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