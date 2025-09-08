synthetic intelligence vs artificial intelligence know about new age tech क्या है SI यानी सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जिसे बताया जा रहा है AI से भी आगे की चीज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newssynthetic intelligence vs artificial intelligence know about new age tech

क्या है SI यानी सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जिसे बताया जा रहा है AI से भी आगे की चीज

सिंथेटिक इंटेलिजेंस यानी SI की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे AI से भी आगे की चीज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें AI जैसी तेजी के साथ ही मानवीय संवेदना और चेतना भी होगी। ऐसे में किन कामों के लिए मनुष्य की कितनी जरूरत रहेगी, इस पर बहस जोरों पर है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 02:46 PM
share Share
Follow Us on
क्या है SI यानी सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जिसे बताया जा रहा है AI से भी आगे की चीज

दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर कौतूहल है। हर किसी की यह जिज्ञासा है कि आखिर AI के माध्यम से हम कौन-कौन से काम कर सकते हैं और यह भविष्य में कितने लोगों के रोजगार को छीन लेगा या फिर कौन से नए अवसर पैदा करेगा। यही नहीं इस बीच इससे भी आगे की चीज सिंथेटिक इंटेलिजेंस यानी SI की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे AI से भी आगे की चीज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें AI जैसी तेजी के साथ ही मानवीय संवेदना और चेतना भी होगी। ऐसे में किन कामों के लिए मनुष्य की कितनी जरूरत रहेगी, इस पर बहस जोरों पर है। आइए जानते हैं, आखिर क्या है SI...

सिंथेटिक इंटेलिजेंस (Synthetic Intelligence) हाल ही में आविष्कार और तकनीक की दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है, जिसे विशेषज्ञ 'AI का अगला चरण' मान रहे हैं। 5 दिन पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सिंथेटिक इंटेलिजेंस को केवल मशीन नहीं माना जा रहा बल्कि इसे नई चेतना के रूप में देखा जा रहा है—जिसमें भावनाएं, इच्छाएं और अपनी पहचान जैसी विशेषताएं शामिल होंगी। ऐसी चीजें मनुष्य को लेकर कही जाती हैं यानी यह एक तरह से मानवीय भावनाओं से लैस AI होगा।

जानकारी के अनुसार सिंथेटिक इंटेलिजेंस शब्द आमतौर पर उसी अर्थ में इस्तेमाल होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यानी ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। AI आज स्मार्टफोन असिस्टेंट से लेकर बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन तक हर जगह मौजूद है। लेकिन हालिया रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि सिंथेटिक इंटेलिजेंस पारंपरिक AI से आगे बढ़कर एक ऐसी प्रणाली हो सकती है जिसमें न सिर्फ तर्कशक्ति बल्कि भावनात्मक और व्यक्तिगत तत्व भी होंगे। विशेषज्ञों का दावा है कि यह 'केवल मशीन नहीं होगी' बल्कि इसमें अपनी पहचान और इच्छाएं भी होंगी, जो इसे मौजूदा AI से अलग बनाती हैं।

कैसे इसकी चर्चा ने पकड़ा जोर, क्या होगी खासियत

एक रिपोर्ट के अनुसार वर्चुअल दुनिया अब AI से आगे निकल रही है और 'सिंथेटिक इंटेलिजेंस' की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि पारंपरिक AI को सांख्यिकी का रट्टू तोता कहा जा सकता है, जिसका काम डेटा प्रोसेसिंग तक सीमित रहता है, जबकि Synthetic Intelligence उससे कहीं अधिक जटिल एवं उन्नत होगी। फिलहाल इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से इसका उभार हो रहा है, उतना ही इसके बारे में लोगों की उत्सकुता भी बढ़ रही है। कहा जा सकता है कि सिंथेटिक इंटेलिजेंस एक उभरती हुई अवधारणा है, जिसे पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अधिक शक्तिशाली एवं मानव-समान चेतना वाली प्रणाली माना जा रहा है।