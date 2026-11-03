रुहुल्लाह मेहदी का नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा, सांसदी भी छोड़ी, अब्दुल्ला परिवार पर खूब बरसे

रुहुल्लाह ने कहा कि चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई और मुफ्त बिजली देने जैसे वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी उन्हें भूल गई। चुनाव के समय किए गए वादे सिर्फ वोट हासिल करने के लिए थे।

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 की बहाली समेत विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। रुहुल्लाह ने पार्टी से इस्तीफे के साथ लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ने का फैसला किया और अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया। उन्होंने बडगाम में अपने पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रैली में यह घोषणा की। करीब 80 मिनट के भाषण में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने इस्तीफे को आजादी का फरमान बताते हुए कहा कि अब वह ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं रह सकते, जिसने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए।

सैदय आगा रुहुल्लाह ने कहा कि चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई और मुफ्त बिजली देने जैसे वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी उन्हें भूल गई। चुनाव के समय किए गए वादे सिर्फ वोट हासिल करने के लिए थे। अब वह इन वादों के साथ खड़े नहीं रह सकते। उन्होंने अपने दो पन्नों के इस्तीफे में लिखा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के राजनीतिक अधिकार और सम्मान वापस हासिल करने का मौका था। इसके लिए संघर्ष और कुर्बानी की जरूरत थी। उन्हें उम्मीद थी कि कश्मीर की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस लड़ाई की अगुवाई करेगी। इसी भरोसे के साथ उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया था। लेकिन चुनाव के बाद पार्टी ने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने इसे लोगों के साथ धोखा बताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना सांसद ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी निशाने पर लिया। उन्होंने उन्हें जमीन से जुड़ी हकीकत से अनजान और अक्षम नेता बताया। रुहुल्लाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले लोगों से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद विधानसभा में कहा कि उन्हें चुनावी घोषणापत्र बनाने का अफसोस है, क्योंकि अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के अधिकार और सम्मान की रक्षा करने के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई थी, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय छात्रों के आरक्षण, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने और मेडिकल इंटर्न के मानदेय जैसे मुद्दों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया।