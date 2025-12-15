VIDEO: सिर्फ यहूदियों को मारना था, दूसरे लोगों से जाने को कहता रहा सिडनी का कसाई

संक्षेप: इस हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बीच पर दौड़ते नजर आते हैं और एक-एक कर सबको ये हमलावर निशाना बनाते हैं। दोनों ने ही काले रंग के कपड़े हुए थे और वे बीच पर ही स्थित एक ब्रिज पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। ब्रिज थोड़ा ऊंचाई पर था, जिससे इन लोगों को हमला करने में आसानी हो रही थी।

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर कत्लेआम मचाने वाले पिता-पुत्र की जोड़ी ने 16 लोगों को मार डाला। इसके अलावा उनकी ओर से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में 40 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ, जब यहूदी समुदाय के लोग हनुका सेलिब्रेशन में व्यस्त थे। इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बीच पर दौड़ते नजर आते हैं और एक-एक कर सबको ये हमलावर निशाना बनाते हैं। दोनों ने ही काले रंग के कपड़े हुए थे और वे बीच पर ही स्थित एक ब्रिज पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। ब्रिज थोड़ा ऊंचाई पर था, जिससे इन लोगों को हमला करने में आसानी हो रही थी।

यही नहीं इस हमले के दौरान कुछ और लोग जब उधर बढ़े तो वह उन लोगों को वहां से निकलने के लिए कह रहा था। इससे स्पष्ट है कि उनका इरादा सिर्फ यहूदियों को ही टारगेट करने का था। 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम करीब 6 मिनट तक कसाई की तरह गोलियां बरसाते रहे। इस दौरान दोनों बेहद सहज थे और उन्हें किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले भी अमेरिका समेत कई देशों में यहूदी समुदाय के लोगों पर हमले हो चुके हैं।

इस हमले का एक वीडियो प्रत्यक्षदर्शी ने अपने मोबाइल से शूट किया था। इसमें दिखता है कि कैसे ये दोनों हमलावर बंदूकें उठाकर हमले करते हैं। साजिद अकरम इस बीच ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमला करता है। उसका 24 साल का बेटा नवीद अपने पीछे और दाईं ओर खड़े लोगों की ओर मुड़कर उन्हें दूर जाने का इशारा करता है। फिर वह पार्क में भीड़ पर गोली चलाने के लिए वापस मुड़ता है। जवाबी फायरिंग करने वाली पुलिस ने साजिद अकरम को जल्द ही पुल पर वापस धकेल दिया। फिर उसे गोली लगी और वह ज़मीन पर गिर गया, लेकिन नवीद भीड़ पर गोलियां चलाता रहा। इस बीच उसे भी गोली लग गई।