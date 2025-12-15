Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSydney killer sajid akram and Naveed akram says bystanders to go away and killed jews
VIDEO: सिर्फ यहूदियों को मारना था, दूसरे लोगों से जाने को कहता रहा सिडनी का कसाई

इस हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बीच पर दौड़ते नजर आते हैं और एक-एक कर सबको ये हमलावर निशाना बनाते हैं। दोनों ने ही काले रंग के कपड़े हुए थे और वे बीच पर ही स्थित एक ब्रिज पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। ब्रिज थोड़ा ऊंचाई पर था, जिससे इन लोगों को हमला करने में आसानी हो रही थी।

Dec 15, 2025 01:44 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, सिडनी
share

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर कत्लेआम मचाने वाले पिता-पुत्र की जोड़ी ने 16 लोगों को मार डाला। इसके अलावा उनकी ओर से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में 40 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ, जब यहूदी समुदाय के लोग हनुका सेलिब्रेशन में व्यस्त थे। इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बीच पर दौड़ते नजर आते हैं और एक-एक कर सबको ये हमलावर निशाना बनाते हैं। दोनों ने ही काले रंग के कपड़े हुए थे और वे बीच पर ही स्थित एक ब्रिज पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। ब्रिज थोड़ा ऊंचाई पर था, जिससे इन लोगों को हमला करने में आसानी हो रही थी।

यही नहीं इस हमले के दौरान कुछ और लोग जब उधर बढ़े तो वह उन लोगों को वहां से निकलने के लिए कह रहा था। इससे स्पष्ट है कि उनका इरादा सिर्फ यहूदियों को ही टारगेट करने का था। 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम करीब 6 मिनट तक कसाई की तरह गोलियां बरसाते रहे। इस दौरान दोनों बेहद सहज थे और उन्हें किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले भी अमेरिका समेत कई देशों में यहूदी समुदाय के लोगों पर हमले हो चुके हैं।

इस हमले का एक वीडियो प्रत्यक्षदर्शी ने अपने मोबाइल से शूट किया था। इसमें दिखता है कि कैसे ये दोनों हमलावर बंदूकें उठाकर हमले करते हैं। साजिद अकरम इस बीच ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमला करता है। उसका 24 साल का बेटा नवीद अपने पीछे और दाईं ओर खड़े लोगों की ओर मुड़कर उन्हें दूर जाने का इशारा करता है। फिर वह पार्क में भीड़ पर गोली चलाने के लिए वापस मुड़ता है। जवाबी फायरिंग करने वाली पुलिस ने साजिद अकरम को जल्द ही पुल पर वापस धकेल दिया। फिर उसे गोली लगी और वह ज़मीन पर गिर गया, लेकिन नवीद भीड़ पर गोलियां चलाता रहा। इस बीच उसे भी गोली लग गई।

10 मिनट तक चलता रहा हमला, कैसे काबू में आए हत्यारे

चश्मदीदों ने कहा कि हमला करीब 10 मिनट तक चला, जिससे सैकड़ों लोग रेत पर और पास की सड़कों पर बिखर गए। अधिकारियों के मुताबिक गोली चलने की खबर पर शाम करीब 6:45 बजे इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया। दोनों शूटरों के घायल होने के बाद कुछ देखने वालों ने हिम्मत करके उनके पास जाकर उनसे हथियार छीन लिए। गुस्साई भीड़ ने शूटरों पर हमला करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि पुलिस अधिकारी आकर उन्हें हिरासत में ले लेते। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित किया है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
