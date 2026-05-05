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बंगाल में 9 मई को टैगोर जयंती पर शपथ ग्रहण, दिल्ली बुलाए जा सकते हैं शुभेंदु अधिकारी; कौन होगा CM

May 05, 2026 12:54 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा ने अब तक नहीं बताया है कि किन नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, रेस में भवानीपुर और नंदीग्राम से जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। वह, 2021 में जीतने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 2026 में दूसरी बार ममता बनर्जी को हराया है।

बंगाल में 9 मई को टैगोर जयंती पर शपथ ग्रहण, दिल्ली बुलाए जा सकते हैं शुभेंदु अधिकारी; कौन होगा CM

पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गईं हैं। पार्टी के प्रदेश प्रमुख शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि 9 मई यानी शनिवार को समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए किस नेता के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। फिलहाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में भट्टाचार ने साफ किया है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। खास बात है कि उस दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जयंती भी है। कहा जा रहा है कि इसके चलते ही भाजपा ने 9 मई का दिन चुना है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल, यह भी साफ नहीं है कि शनिवार को कितने मंत्री शपथ लेंगे।

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बंगाल का CM कौन बनेगा

खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठक कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच सकते हैं और भाजपा के विधायकों के साथ मीटिंग कर सकते हैं।

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पार्टी की राष्ट्रीय संसदीय समिति मुख्यमंत्री और मंत्री पदों के लिए नामों पर मुहर लगाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भाजपा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बंगाल के CM का नाम पीएम मोदी, शाह, नवीन और भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक में तय होगा। उस दौरान राज्य के नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तरफ से आए इनपुट्स पर भी चर्चा की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि भट्टाचार्य और अधिकारी को अगले कुछ ही दिनों में दिल्ली तलब किया जा सकता है। वहीं, उनकी बैठक कब और किसके साथ होनी है, यह अब तक साफ नहीं हो सका है।

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रेस में कौन

भाजपा ने अब तक नहीं बताया है कि किन नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, रेस में भवानीपुर और नंदीग्राम से जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। वह, 2021 में जीतने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 2026 में दूसरी बार ममता बनर्जी को हराया है। वहीं, लिस्ट में भट्टाचार्य, दिलीप घोष, उत्पल महाराज का नाम भी हो सकता है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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