'न धुआं, न बदबू, बच्चे पी रहे ई-सिगरेट'- स्वाति मालीवाल ने RS में उठाया मुद्दा; जानें Vape के खतरे

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बच्चों और युवाओं में ई-सिगरेट यानी Vape के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से अवैध बिक्री पर सख्ती और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। जानिए Vape क्या होता है।

आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ई-सिगरेट और वेपिंग को लेकर राज्यसभा में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रंग-बिरंगी और अलग-अलग फ्लेवर वाली छोटी डिवाइस के जरिए बच्चे और युवा निकोटिन के संपर्क में आ रहे हैं। मालीवाल ने सरकार से ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर सख्ती करने और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने की मांग की।

मालीवाल ने कहा कि ई-सिगरेट से निकलने वाला एरोसोल सीधे फेफड़ों में जाता है और कई मामलों में माता-पिता को बच्चों के वेपिंग करने की जानकारी भी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें सामान्य सिगरेट की तरह धुआं और गंध नहीं होती।

आखिर Vape क्या होता है? Vape या ई-सिगरेट एक बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक तरल पदार्थ को गर्म करके एरोसोल बनाती है। पीने वाला इसी एरोसोल को सांस के जरिए अंदर लेता है। इस तरल को आम तौर पर e-liquid या vape liquid कहा जाता है। इसमें निकोटिन हो सकता है। इसमें फ्लेवर और अन्य केमिकल भी मौजूद हो सकते हैं।

WHO के मुताबिक ई-सिगरेट को “सिर्फ पानी की भाप” समझना सही नहीं है। अमेरिकी CDC भी स्पष्ट करता है कि ई-सिगरेट हानिकारक वाटर वेपर नहीं बल्कि aerosol बनाती है, जिसमें निकोटिन के अलावा हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं।

बच्चों को फ्लेवर के जरिए आकर्षित करने की चिंता स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में मिंट, कैंडी और मैंगो जैसे फ्लेवर का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चे अलग-अलग फ्लेवर के कारण इनकी ओर आकर्षित होते हैं। WHO ने भी ई-सिगरेट में अलग-अलग आकर्षक फ्लेवर्स और युवाओं को आकर्षित करने वाली डिजाइन को लेकर चिंता जताई है। CDC के अनुसार भी कई ई-सिगरेट में ऐसे फ्लेवर होते हैं, जो युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं।

Vape कितना खतरनाक है? ई-सिगरेट को सुरक्षित विकल्प मानना सही नहीं है। WHO के मुताबिक ई-सिगरेट से निकलने वाले एरोसोल में निकोटिन और दूसरे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। कुछ पदार्थ कैंसर का कारण बनने वाले माने जाते हैं, जबकि कुछ हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

बच्चों और किशोरों के लिए ज्यादा चिंता क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण निकोटिन की लत और दिमाग का विकास है। WHO के मुताबिक बच्चों और किशोरों में निकोटिन का इस्तेमाल दिमाग के विकास को प्रभावित कर सकता है। किशोरावस्था में दिमाग का विकास लगभग 20 की उम्र के मध्य तक जारी रहता है। स्वाति मालीवाल ने भी इसी तरह की चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा- निकोटिन बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी जिंदगी भर के लिए निकोटिन की आदत में फंसने का खतरा बढ़ जाता है।

क्या भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है? हां। भारत में ई-सिगरेट पर 2019 से कानून के तहत प्रतिबंध है। केंद्र सरकार ने Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 बनाया था। इसके तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाई गई है।

स्वाति मालीवाल ने इस एक्ट का जिक्र करते हुए कहा- सरकार ने 2019 में PECA कानून लाकर ई-सिगरेट को पूरी तरह से बैन कर दिया था। लेकिन आज ऑफलाइन और ऑनलाइन इस ई सिगरेट को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि राज्यों के साथ मिलकर वेप की अवैध बिक्री पर सख्ती से बैन लगाया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने तथा माता-पिता को भी ई-सिगरेट के खतरों के बारे में जानकारी देने की अपील की। उनका कहना है कि बच्चों के बीच वेपिंग को केवल स्वास्थ्य का मुद्दा मानकर नहीं, बल्कि अवैध बिक्री और युवाओं तक इन उत्पादों की पहुंच रोकने के स्तर पर भी देखा जाना चाहिए।