Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

TMC के बागियों से भाजपा सतर्क! स्वपन दासगुप्ता बोले- सावधान रहना, उन्हें अपने पाप धोने हैं

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share

TMC के भीतर बड़ा राजनीतिक संकट गहरा गया है। 58 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि स्वपन दासगुप्ता ने BJP को TMC से आने वाले नेताओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। जानिए पूरा मामला।

TMC के बागियों से भाजपा सतर्क! स्वपन दासगुप्ता बोले- सावधान रहना, उन्हें अपने पाप धोने हैं

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता ने अपनी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि TMC के भीतर मचे घमासान पर उन्हें कोई दुख नहीं है, लेकिन भाजपा को उन नेताओं से सतर्क रहना होगा जो अपने राजनीतिक हितों के लिए पार्टी का रुख कर सकते हैं।

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दासगुप्ता ने लिखा, 'TMC के आत्मविनाश पर मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी बस यही उम्मीद है कि गुंडों की राजनीतिक संस्कृति पश्चिम बंगाल भाजपा को भी दूषित न करने लगे। हम BJP वालों को ऐसे झूठे दोस्तों से हमेशा सावधान रहना होगा, जो आज हमसे इसलिए नजदीकी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिछले पाप धोने हैं। बंगाल को साफ-सुथरा बनाने का यह काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता।'

TMC में गहराया संकट

स्वपन दासगुप्ता की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद TMC गंभीर आंतरिक संकट का सामना कर रही है। पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई है और बड़ी संख्या में विधायक नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, TMC के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस विधायक दल पर अपना दावा पेश किया है। बागी विधायकों ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने का दावा भी किया है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी, जिन्होंने ढहाई ममता की TMC; भतीजे को कर दिया आउट

अभिषेक बनर्जी पर सीधा निशाना

इस घटनाक्रम को TMC नेतृत्व, खासकर डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बागी विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भविष्य में अभिषेक बनर्जी की न तो विधायक दल में और न ही संगठनात्मक ढांचे में कोई भूमिका होगी।

हालांकि, विद्रोही खेमे ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही उनकी सर्वोच्च नेता बनी रहेंगी। बागी गुट ने प्रस्ताव दिया है कि ममता बनर्जी विपक्ष का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएं।

ये भी पढ़ें:अभिषेक बनर्जी को नई TMC ने बोला गेट आउट, ममता के भतीजे पर जमकर भड़के विधायक

TMC नेतृत्व ने उठाए सवाल

वहीं, TMC के केंद्रीय नेतृत्व ने बागी विधायकों के दावे की वैधता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुनाल घोष ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए दस्तावेजों में कई विधायकों के हस्ताक्षर दोनों पक्षों की ओर से जमा कराए गए पत्रों में दिखाई दे रहे हैं। घोष ने कहा कि हस्ताक्षरों में कथित विसंगतियों की कानूनी जांच की आवश्यकता है और पार्टी इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती दे सकती है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

TMC में जारी यह अंदरूनी संघर्ष पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। एक ओर पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद अपने सबसे बड़े संगठनात्मक संकट का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। स्वपन दासगुप्ता की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि भाजपा नेतृत्व TMC से संभावित राजनीतिक पलायन को लेकर उत्साहित होने के बजाय सावधानी बरतने के पक्ष में है।

ये भी पढ़ें:6 मई की बैठक में ममता ने क्या कहा, भड़क गए TMC के कई MLA; बगावत की इनसाइड स्टोरी

फिलहाल TMC के असंतुष्ट विधायकों और नेताओं के लिए भाजपा का दरवाजा पूरी तरह खुला नहीं है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही वजह हो सकती है कि बागी गुट फिलहाल ममता बनर्जी को ही अपना नेता बनाए रखने की बात कर रहा है, क्योंकि भाजपा में तत्काल राजनीतिक पुनर्वास की संभावना सीमित नजर आ रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के पद और TMC विधायक दल की वैधता को लेकर संघर्ष और तेज हो सकता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Mamata Banerjee TMC BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।