TMC के बागियों से भाजपा सतर्क! स्वपन दासगुप्ता बोले- सावधान रहना, उन्हें अपने पाप धोने हैं

TMC के भीतर बड़ा राजनीतिक संकट गहरा गया है। 58 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि स्वपन दासगुप्ता ने BJP को TMC से आने वाले नेताओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। जानिए पूरा मामला।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता ने अपनी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि TMC के भीतर मचे घमासान पर उन्हें कोई दुख नहीं है, लेकिन भाजपा को उन नेताओं से सतर्क रहना होगा जो अपने राजनीतिक हितों के लिए पार्टी का रुख कर सकते हैं।

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दासगुप्ता ने लिखा, 'TMC के आत्मविनाश पर मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी बस यही उम्मीद है कि गुंडों की राजनीतिक संस्कृति पश्चिम बंगाल भाजपा को भी दूषित न करने लगे। हम BJP वालों को ऐसे झूठे दोस्तों से हमेशा सावधान रहना होगा, जो आज हमसे इसलिए नजदीकी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिछले पाप धोने हैं। बंगाल को साफ-सुथरा बनाने का यह काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता।'

TMC में गहराया संकट स्वपन दासगुप्ता की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद TMC गंभीर आंतरिक संकट का सामना कर रही है। पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई है और बड़ी संख्या में विधायक नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, TMC के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस विधायक दल पर अपना दावा पेश किया है। बागी विधायकों ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने का दावा भी किया है।

अभिषेक बनर्जी पर सीधा निशाना इस घटनाक्रम को TMC नेतृत्व, खासकर डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बागी विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भविष्य में अभिषेक बनर्जी की न तो विधायक दल में और न ही संगठनात्मक ढांचे में कोई भूमिका होगी।

हालांकि, विद्रोही खेमे ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही उनकी सर्वोच्च नेता बनी रहेंगी। बागी गुट ने प्रस्ताव दिया है कि ममता बनर्जी विपक्ष का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएं।

TMC नेतृत्व ने उठाए सवाल वहीं, TMC के केंद्रीय नेतृत्व ने बागी विधायकों के दावे की वैधता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुनाल घोष ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए दस्तावेजों में कई विधायकों के हस्ताक्षर दोनों पक्षों की ओर से जमा कराए गए पत्रों में दिखाई दे रहे हैं। घोष ने कहा कि हस्ताक्षरों में कथित विसंगतियों की कानूनी जांच की आवश्यकता है और पार्टी इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती दे सकती है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल TMC में जारी यह अंदरूनी संघर्ष पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। एक ओर पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद अपने सबसे बड़े संगठनात्मक संकट का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। स्वपन दासगुप्ता की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि भाजपा नेतृत्व TMC से संभावित राजनीतिक पलायन को लेकर उत्साहित होने के बजाय सावधानी बरतने के पक्ष में है।