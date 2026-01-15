Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsswadeshi whap wheeled armoured platform india china border challenge atmanirbhar bharat
क्या है स्वदेशी 'पहिए वाला बख्तरबंद प्लेटफॉर्म'? हाई-टेक हथियारों से चीन बॉर्डर पर ताकत बढ़ा रहा भारत

क्या है स्वदेशी 'पहिए वाला बख्तरबंद प्लेटफॉर्म'? हाई-टेक हथियारों से चीन बॉर्डर पर ताकत बढ़ा रहा भारत

संक्षेप:

यह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जो अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आइए समझते हैं कि यह प्लेटफार्म इतना खास क्यों है और यह चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को कैसे मजबूत कर रहा है।

Jan 15, 2026 02:30 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

लद्दाख की जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच, भारतीय सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि अपनी शर्तों पर ताकत का प्रदर्शन भी कर रही है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच, भारत ने एक ऐसा हथियार तैनात किया है जो न केवल स्वदेशी (Made in India) है, बल्कि तकनीक के मामले में दुनिया के बेहतरीन बख्तरबंद वाहनों को टक्कर देता है। इसका नाम है- WhAP (Wheeled Armored Platform)। इसे हिंदी में 'पहिए वाला बख्तरबंद प्लेटफॉर्म' भी कहा जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जो अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आइए समझते हैं कि यह प्लेटफार्म इतना खास क्यों है और यह चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को कैसे मजबूत कर रहा है।

आखिर क्या है WhAP (व्हाप)?

WhAP का पूरा नाम Wheeled Armored Platform है। सरल भाषा में कहें तो यह टायरों (पहियों) पर चलने वाला एक बख्तरबंद युद्धक वाहन है। इसे DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) और निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने मिलकर विकसित किया है।

आम तौर पर युद्धक टैंक या वाहन 'चेन' (Tracks) पर चलते हैं (जैसे T-90 भीष्म टैंक), लेकिन WhAP 8x8 टायरों पर चलता है। यह भारत का पहला एम्फीबियस वाहन है, यानी यह जमीन के साथ-साथ पानी में भी आसानी से चल सकता है।

क्यों 'गेमचेंजर' है WhAP? इसकी 5 बड़ी खूबियां

चीन सीमा, विशेषकर पूर्वी लद्दाख के भूगोल को ध्यान में रखते हुए WhAP की खूबियां इसे भारतीय सेना के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनाती हैं:

जबरदस्त रफ्तार (Mobility): चेन वाले टैंकों की गति धीमी होती है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है। वहीं, WhAP टायरों पर होने के कारण सड़कों पर 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इसे रिकॉर्ड समय में बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है।

पानी और जमीन दोनों पर कारगर (Amphibious Capability): लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील और कई नदियां हैं। WhAP पानी में तैरते हुए दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने या सैनिकों को सुरक्षित निकालने में सक्षम है। यह क्षमता पुराने सोवियत युग के BMP वाहनों से कहीं अधिक उन्नत है।

घातक मारक क्षमता (Firepower): यह सिर्फ सैनिकों को ले जाने वाली 'बस' नहीं है। इसमें 30mm की तोप लगी है, जो दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकती है। साथ ही, इसमें 'एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल' (ATGM) और 7.62mm की मशीन गन भी फिट की जा सकती है। यह चलते-फिरते फायरिंग करने में सक्षम है।

सुरक्षा कवच: WhAP को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बारूदी सुरंगों और IED धमाकों को झेल सके। इसकी 'वी-शेप्ड' (V-shaped) निचली सतह धमाके के असर को बाहर की तरफ मोड़ देती है, जिससे अंदर बैठे सैनिक सुरक्षित रहते हैं।

ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल: लद्दाख जैसे हाई-ऑल्टिट्यूड वाले इलाकों में जहां ऑक्सीजन कम होती है, वहां साधारण इंजन दम तोड़ देते हैं। लेकिन WhAP का 600 हॉर्सपावर का इंजन इसे 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी पूरी ताकत से दौड़ाता है।

चीन को चुनौती

चीन ने पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों का जाल बिछाया है ताकि वह तेजी से अपने सैनिकों को मूव कर सके। भारत के पास भारी टैंक तो थे, लेकिन उन्हें वहां तक पहुँचाना और तेजी से मूव करना एक चुनौती थी।

जवाब देने की क्षमता: WhAP के आने से भारत की 'क्विक रिस्पॉन्स' क्षमता बढ़ गई है। यदि चीन कोई हरकत करता है, तो भारी टैंकों के पहुंचने का इंतजार किए बिना, WhAP के जरिए कमांडोज और भारी हथियार मिनटों में मौके पर पहुंच सकते हैं।

सड़कों की सुरक्षा: टैंकों की चेन सीमा की सड़कों को तोड़ देती है, जबकि WhAP के टायर सड़कों को नुकसान नहीं पहुँचाते, जिससे लॉजिस्टिक्स लाइन चालू रहती है।

आत्मनिर्भरता और 'देसी' तकनीक का गठजोड़

WhAP की सफलता की कहानी केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, यह भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में आए बदलाव की कहानी है।

DRDO + प्राइवेट सेक्टर: पहले रक्षा उपकरण केवल सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बनते थे। WhAP इस बात का सबूत है कि जब DRDO की रिसर्च और टाटा (Tata) जैसी निजी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मिलती है, तो विश्व स्तरीय उत्पाद बनते हैं।

निर्यात की क्षमता: WhAP इतना बेहतरीन है कि मोरक्को जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है और ट्रायल भी किए हैं। यह भारत को 'हथियार आयातक' से 'हथियार निर्यातक' बनने की दिशा में ले जा रहा है।

WhAP (आईपीएमपीवी - इन्फैंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल) की तैनाती यह संदेश देती है कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए मॉस्को या पेरिस की ओर नहीं देख रहा। हम अपनी भौगोलिक चुनौतियों के हिसाब से खुद अपने हथियार बना रहे हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
India China News India China Border India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।