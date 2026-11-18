BJP कार्यकर्ताओं को भी माफ नहीं करते हैं शुभेंदु अधिकारी, भ्रष्टाचार के आरोप पर बिठा दी जांच
दक्षिण 24 परगना जिला के सोनारपुर में कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता पार्थ साहा ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत मिलने वाले 3000 रुपये में से 1500 रुपये कमीशन की मांग की है।
Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को उखाड़ फेंकने वाले शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। वह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हिचक रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच बिठा दी है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिन जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लग रहे हैं उनमें मालदा, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर प्रमुख हैं।
एक भाजपा नेता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'मालदा जिला प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि जिन लोगों को नदी के कटाव की वजह से नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा के लिए 20 हजार रुपये के रिश्वत की मांग की गई है।' ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है।
अन्नपूर्णा भंडार योजना में कमीशन की मांग
वहीं, दक्षिण 24 परगना जिला के सोनारपुर में कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता पार्थ साहा ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत मिलने वाले 3000 रुपये में से 1500 रुपये कमीशन की मांग की है। इन आरोपों पर सफाई देते हुए पार्थ साहा का कहना है कि उन्होंने किसी जबरन इसके लिए नहीं कहा है।
भाजपा नेता गिरफ्तार
शनिवार को पूर्वी मिदनापुर जिला के भाजपा नेता अभिजीत कर्ण को गिरफ्तार किया गया। उनपर नौकरी और चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर छह करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप लगाया है।
भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रितेश तिवारी ने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, 'कोई भी प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। प्रशासन के साथ-साथ हमारी पार्टी भाजपा भी भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।'
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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