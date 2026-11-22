जयशंकर से कांटैक्ट करूंगा, बांग्लादेश के हालात को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने क्यों कहा ऐसा
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को बांग्लादेश के हालात पर गहरी चिंता जताई। साथ ही कहा कि वह प्रदेश में व्याप्त आशंकाओं से विदेश मंत्री एस जयशंकर को अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क करेंगे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को बांग्लादेश के हालात पर गहरी चिंता जताई। साथ ही कहा कि वह प्रदेश में व्याप्त आशंकाओं से विदेश मंत्री एस जयशंकर को अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार पड़ोसी देश से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिख सकती है।
रिश्तेदार सीमा पार रहते हैं
बांग्लादेश के घटनाक्रम को ‘बेहद पीड़ादायक’ बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसे लेकर व्यापक चिंता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के रिश्तेदार सीमा पार रहते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं और मुझे फोन आ रहे हैं। लोग बहुत चिंतित हैं। बंगाल के करीब दो करोड़ लोगों के रिश्तेदार वहां रहते हैं और वहां के घटनाक्रम का असर यहां भी पड़ रहा है।
हालांकि, उन्होंने राज्य पर अशांति के असर की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बांग्लादेश में हिंसा की खबरों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला लेना या आधिकारिक बयान जारी करना विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत शरणार्थियों के भारत आने की संभावना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून की कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर, 2014 है, जबकि बंगलादेश से आने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने का प्रावधान 31 दिसंबर, 2024 तक लागू था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे केंद्रीय गृह मंत्री से इस समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। मेडिकल वीजा के मुद्दे पर उन्होंने कोई अलग बयान देने से बचते हुए कहा कि मानवीय आधार पर केंद्र सरकार के नियमों के तहत इलाज के लिए भारत आने वालों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बोले
दूसरी ओर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी बंगलादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और हत्याओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि बंगलादेश लहूलुहान है, हमारे भाई वहां लहूलुहान हो रहे हैं। इसके विरोध में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उन्होंने विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बने होते, तो वे द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश को भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान में विभाजित नहीं होने देते। उन्होंने यह भी कहा कि बंगलादेश आज भी 1972 के विभाजन के जख्मों को ढो रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।