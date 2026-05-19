शुभेंदु सरकार ने केंद्र को सौंपी 120 एकड़ जमीन, बंगाल में जहांगीर खान पर 'प्रेशर' पॉलिटिक्स; टॉप-5

Top News Today: शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी केंद्र को सौंप दी, जिसका इंतजार लंबे समय से केंद्र सरकार कर रही थी। सरकार ने ऐलान किया कि अब सिलिगुड़ी कॉरिडोर से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल और रखरखाव NHAI और NHIDCL संभालेगी।

Top News Today: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी केंद्र को सौंप दी, जिसका इंतजार लंबे समय से केंद्र सरकार कर रही थी। सरकार ने ऐलान किया कि अब सिलिगुड़ी कॉरिडोर से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल और रखरखाव NHAI और NHIDCL संभालेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मामले में देरी करने का आरोप लगता रहा था। दूसरी ओर टीएमसी ने कहा है कि जहांगीर खान द्वारा उम्मीदवारी वापस लेना उनका निजी फैसला है। पार्टी का आरोप है कि 4 मई के चुनाव नतीजों के बाद फलता क्षेत्र में उसके 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कई पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया और तोड़फोड़ की गई। टीएमसी ने निर्वाचन आयोग पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

शुभेंदु सरकार ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन केंद्र को सौंपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने केंद्र सरकार की लंबे समय से लंबित मांग पूरी कर दी है। राज्य सरकार ने मंगलवार को सिलिगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) को सौंपने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत कॉरिडोर की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। पिछली ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र आरोप लगाता रहा था कि जानबूझकर इस प्रक्रिया को टाला जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर TMC ने लगाया दबाव का आरोप पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उम्मीदवार जहांगीर खान द्वारा अपनी नामांकन वापस लेना उनका व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी का नहीं। TMC ने आरोप लगाया कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद फलता क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी के अनुसार, अब तक 100 से अधिक TMC कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कई पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ और कब्जा किया गया। TMC ने निर्वाचन आयोग पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि दबाव के बावजूद उसके कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ डटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरन मैदान छोड़ने को विवश हो रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। खरगे ने कहा कि सरकार बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डाल रही है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यह एक सप्ताह के अंदर दूसरी बढ़ोतरी है। पढ़ें पूरी खबर...

लंदन में इजरायली यहूदी पर्यटक पर नस्लीय हमला ब्रिटेन की राजधानी लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में 22 वर्षीय इजरायली यहूदी पर्यटक पर नस्लीय और धार्मिक नफरत से प्रेरित हमला किया गया। पीड़ित युवक ने बताया कि वह सड़क पर हिब्रू भाषा में फोन पर बात कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। युवक ने कहा कि हमलावरों ने उसे जानवर की तरह लातें मारीं और जमीन पर गिराकर लगातार हमला किया। हमले में उसके चेहरे और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पढ़ें पूरी खबर...