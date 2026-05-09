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भगवा कुर्ते में खुद शुभेंदु, ऊपर से योगी ने चढ़ा दिया अपना रंग; बंगाल से BJP ने दे दिया संदेश

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्साहत भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी और बंगाल भाजपा अध्यक्ष के साथ पैदल मंच तक का सफर तय किया। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

भगवा कुर्ते में खुद शुभेंदु, ऊपर से योगी ने चढ़ा दिया अपना रंग; बंगाल से BJP ने दे दिया संदेश

आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री पद के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया। इस दौरान वह खुद भगवा कुर्ते में नजर आ रहे थे। शपथ लेने से पहले शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली जीप में सवार होकर समारोह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान 'जय श्रीराम' के नारे से पूरा पंडाल गूंज उठा था। उत्साहत भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी और बंगाल भाजपा अध्यक्ष के साथ पैदल मंच तक का सफर तय किया। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मंच के बैकग्राउंड में भी देवी दुर्गा की तस्वीर लगी थी।

शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंच पर मौजूद एनडीए के तमाम नेताओं का अभिवादन किया। इस दौरान जैसे ही वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो योगी ने भगवा गमछा ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। यह देखते ही सभा में मौजूद भीड़ ने 'जय श्रीराम' का उद्घोष किया।

भाजपा ने दिया हिंदुत्व का संदेश

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी हिंदुत्व को धार देकर लड़ा। इसके बाद जब सरकार बनाने का समय आया तो वहां भी इस मुद्दे को तरजीह दी गई। आज के शपथग्रहण समारोह के मंच पर देवी दुर्गा की तस्वीर लगी थी। वहीं, शुभेंदु अधिकारी खुद भगवा रंग में नजर आए थे। योगी ने उन्हें भगवा गमछा ओढ़ाकर साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा अपनी इस विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी।

आपको बता दें कि विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने यहां ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी के अलावा भाजपा विधायक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा विधायक निशीथ प्रामाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Yogi Adityanath Suvendu Adhikari
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