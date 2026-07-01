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क्या शुभेंदु सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया? अब केवल 66 जातियों को मिलेगा कोटा

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में दो नए OBC संशोधन बिल पास हुए। अब राज्य में केवल 66 जातियों (54 हिंदू, 12 मुस्लिम) को ही आरक्षण मिलेगा। टीएमसी काल की पुरानी लिस्ट रद्द, जानें नए नियम।

क्या शुभेंदु सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया? अब केवल 66 जातियों को मिलेगा कोटा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव करने वाले दो अहम संशोधन बिल पास किए गए। इन बिलों के जरिए पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि पिछली टीएमसी (TMC) सरकार के दौरान ओबीसी जातियों की सूची को दी गई वैधानिक मान्यता को रद्द कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में एससी और एसटी से बाहर की केवल 66 जातियों को ही ओबीसी कोटे का लाभ मिलेगा। नए कानून के तहत 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के मई 2024 के एक आदेश के पालन में लिया गया है

किन 66 जातियों को मिलेगा लाभ?

नए नियमों के मुताबिक, अब सिर्फ 66 विशेष जातियों को ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रखा गया है। इनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। सोमवार को राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरीशंकर घोष ने विधानसभा में 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। सदन में वोटिंग (डिवीजन) के बाद इन्हें पारित कर दिया गया।

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टीएमसी सरकार के फैसले पलटे गए

इन नए संशोधनों का मुख्य मकसद टीएमसी सरकार द्वारा 2012 में किए गए बदलावों को खत्म करना है। पिछले कानून के तहत, अनुसूची-1 में ओबीसी 'श्रेणी ए' के तहत 65 समुदायों और 'श्रेणी बी' के तहत 78 समुदायों की एक वैधानिक सूची थी। नए कानून ने इस अनुसूची को हटाकर इसकी कानूनी मान्यता वापस ले ली है।

बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही थी कि टीएमसी सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कई हिंदू समूहों की अनदेखी करते हुए मुस्लिम समुदायों को असंगत रूप से ओबीसी का लाभ दिया था। मई में राज्य की सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया था कि वह टीएमसी शासन के दौरान ओबीसी का दर्जा पाने वाले 77 मुस्लिम समुदायों की मान्यता रद्द करेगी। मंत्री गौरी शंकर घोष ने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर हम 1993 की मूल ओबीसी सूची को बहाल करेंगे, जिसे टीएमसी सरकार ने बिना किसी जांच के खत्म कर दिया था।"

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नए कानून के खास प्रावधान क्या हैं?

संशोधित कानून के तहत, राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श से ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करेगी और समय-समय पर इसमें बदलाव कर सकेगी। हालांकि, आरक्षण की कुल सीमा (सीलिंग) 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार को ओबीसी जातियों को उनके पिछड़ेपन के स्तर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटने का भी अधिकार होगा।

1993 के कानून में हुए संशोधन के बाद, अब कोई भी व्यक्ति ओबीसी सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसी जाति को गलत तरीके से शामिल करने या हटाने पर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। इस मामले में आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए मानना बाध्यकारी होंगी। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का बना रहेगा, लेकिन सदस्य-सचिव (जो एक सेवारत सरकारी अधिकारी होंगे) का कार्यकाल राज्य सरकार तय करेगी।

मई 2024 में हाईकोर्ट ने रद्द किए थे सर्टिफिकेट

मई 2024 में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी सूची में जातियों को शामिल करने की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही नहीं थी। मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा, "पिछली सरकार ने आयोग को दरकिनार कर दिया था और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रद्द कर दिया।" मई में सत्ता संभालने के बाद, नई बीजेपी सरकार ने राज्य में 66 ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया था।

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विधानसभा में वोटिंग के दौरान क्या हुआ?

सरकार को शुरुआत में उम्मीद थी कि बिल ध्वनि मत से पारित हो जाएंगे, लेकिन आईएसएफ (ISF) विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वोटिंग (डिवीजन) की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। वोटिंग के दौरान इन बिलों के पक्ष में 186 वोट पड़े, जबकि 17 वोट विरोध में पड़े। वहीं, 6 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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