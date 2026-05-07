207 विधायकों के लिए छोटा पड़ गया BJP ऑफिस? CM वाली मीटिंग के लिए नई जगह की खोज

शमिक भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। खबर है कि इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य के विधायकों के साथ बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बैठक के लिए नई जगह की तलाश कर रही है, क्योंकि शायद भाजपा मुख्यालय में पर्याप्त जगह नहीं होगी। हालांकि, इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि भाजपा शुक्रवार को होने वाली बैठक के लिए नई जगह की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह है कि शायद पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में 207 विधायकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। हालांकि, बंगाल भाजपा ने ऐसी किसी व्यवस्था को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है।

शुभेंदु अधिकारी के नाम का हो सकता है ऐलान रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि 8 मई को होने जा रही इस मीटिंग में अधिकारी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाएगा। यह चुनाव हाथ उठाकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की तरफ से नाम का प्रस्ताव दिए जाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अधिकारी के नाम की घोषणा करेंगे।

सूत्रों ने चैनल को बताया कि इसके बाद अधिकारी और भट्टाचार्य मिलकर भाजपा के संगठन महासचिव सुनील बंसल के साथ राज भवन पहुंचेंगे। यहां वह सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। बंगाल में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है और भाजपा 207 सीटें हासिल कर चुकी है। वहीं, फाल्टा सीट के नतीजे घोषित होना अभी बाकी हैं।

9 मई को शपथ ग्रहण भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। विधायकों की एक बैठक 8 मई को तय की गई है, जहां नेतृत्व से शपथ ग्रहण से पहले अहम फैसले लेने की उम्मीद है। राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय आलाकमान सरकार का नेतृत्व करने के लिए बंगाल की भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़े एक 'भूमिपुत्र' चेहरे को लाना चाहता है।