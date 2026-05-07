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207 विधायकों के लिए छोटा पड़ गया BJP ऑफिस? CM वाली मीटिंग के लिए नई जगह की खोज

May 07, 2026 10:09 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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शमिक भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे।

207 विधायकों के लिए छोटा पड़ गया BJP ऑफिस? CM वाली मीटिंग के लिए नई जगह की खोज

भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। खबर है कि इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य के विधायकों के साथ बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बैठक के लिए नई जगह की तलाश कर रही है, क्योंकि शायद भाजपा मुख्यालय में पर्याप्त जगह नहीं होगी। हालांकि, इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि भाजपा शुक्रवार को होने वाली बैठक के लिए नई जगह की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह है कि शायद पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में 207 विधायकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। हालांकि, बंगाल भाजपा ने ऐसी किसी व्यवस्था को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है।

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शुभेंदु अधिकारी के नाम का हो सकता है ऐलान

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि 8 मई को होने जा रही इस मीटिंग में अधिकारी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाएगा। यह चुनाव हाथ उठाकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की तरफ से नाम का प्रस्ताव दिए जाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अधिकारी के नाम की घोषणा करेंगे।

सूत्रों ने चैनल को बताया कि इसके बाद अधिकारी और भट्टाचार्य मिलकर भाजपा के संगठन महासचिव सुनील बंसल के साथ राज भवन पहुंचेंगे। यहां वह सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। बंगाल में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है और भाजपा 207 सीटें हासिल कर चुकी है। वहीं, फाल्टा सीट के नतीजे घोषित होना अभी बाकी हैं।

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9 मई को शपथ ग्रहण

भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। विधायकों की एक बैठक 8 मई को तय की गई है, जहां नेतृत्व से शपथ ग्रहण से पहले अहम फैसले लेने की उम्मीद है। राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय आलाकमान सरकार का नेतृत्व करने के लिए बंगाल की भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़े एक 'भूमिपुत्र' चेहरे को लाना चाहता है।

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शुभेंदु अधिकारी को छोड़नी होगी एक सीट

अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह 10 दिनों के भीतर इनमें से एक सीट से इस्तीफा दे देंगे। अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित किया जबकि नंदीग्राम सीट पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। उन्होंने कहा, 'मैं 10 दिनों के भीतर एक सीट खाली कर दूंगा। पार्टी तय करेगी कि मैं कौन सी सीट बरकरार रखूंगा। मेरी जो भी निजी राय होगी, मैं उसे नेतृत्व को बता दूंगा। मैं भवानीपुर और नंदीग्राम के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलूंगा।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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