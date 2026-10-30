गौ माता पर हाथ उठाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं; शुभेंदु अधिकारी ने चेताया, कॉकरोच पर भी बोले
उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने साफ-साफ कहा कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विचारधारा को पश्चिम बंगाल में धार देने में जुट गए हैं। उन्होंने गुरुवार को साफ-साफ कहा है कि अगर बंगाल में गोहत्या होती है, तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। शुभेंदु ने घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजने के साथ-साथ संशोधित नागरिकता कानून के जरिए बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने का भी वादा किया।
उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने साफ-साफ कहा कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी को भी गौ माता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसी को भी गौ माता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं यह साफ कर रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।"
कॉकरोचों का भी जिक्र
'कश्मीर मांगे आजादी' जैसे नारे लगाने वालों को भी उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने अपने शासन-प्रशासन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' और कॉकरोचों को पश्चिम बंगाल में अपना दायरा बढ़ाने से रोकना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने संदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में अलगाववादी समूहों के लिए कोई जगह नहीं है। भविष्य में भारत विरोधी नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू शर्णार्थियों को दिलाएंगे नागरिकता
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह तय करना होगा कि इस समुदाय का कोई भी शरणार्थी जेल न जाए। उन्होंने बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को बिना देरी किए नागरिकता के लिए आवेदन करने की भी अपील की है।
बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को वापस भेजने के अपने संकल्प को दोहराते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "हम घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज देंगे। उन्हें होल्डिंग स्टेशनों में रखा जाएगा और फिर वापस भेज दिया जाएगा।" साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में कोई भी अवैध मदरसा नहीं होना चाहिए, ताकि कोई राष्ट्र-विरोधी गतिविधि न हो सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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