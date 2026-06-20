कांग्रेस में आना चाहते थे शुभेंदु अधिकारी, राहुल गांधी ने जवाब दिया- अभी वैकेंसी नहीं है; वरिष्ठ पत्रकार ने क्या बताया
वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने दावा किया है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी, अभिषेक और उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं थे, तब उन्होंने राहुल गांधी मुलाकात करके कांग्रेस में आने की इच्छा जताई थी। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि वैकेंसी नहीं है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा में शामिल होने से पहले शुभेंदु कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। वे ममता बनर्जी के काम करने के तरीके से नाराज थे और इसलिए कांग्रेस में आना चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा था कि मुझे बंगाल में पार्टी का चेहरा बना दीजिए। इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। किदवई ने कहा कि ऐसा ही जवाब राहुल ने तमिलनाडु के सीएम विजय को भी दिया था, जब वह सालों पहले आकर उनसे मिले थे और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई थी।
वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कई अहम दावे किए हैं। उन्होंने इन अटकलों पर भी अपना पक्ष रखा कि अगर क्षेत्रीय दल खत्म होंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने इस थ्योरी को नकार दिया और कहा कि केरल को छोड़कर कोई और ऐसा राज्य नहीं है, जहां पर बिना गठबंधन के उसे 20 सीटें या डबल डिजिट में सीटें मिल जाएं। इसलिए उसे गठबंधन के सदस्यों की विभिन्न राज्यों में जरूरत है।
कांग्रेस को करीब से कवर करने वाले पत्रकार रशीद किदवई ने बताया कि कैसे ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के संबंध अच्छे रहे, लेकिन ममता और राहुल के नहीं। उन्होंने कहा, ''2020-22 की ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग में ममता ने ज्यादा बात नहीं की थी। जब बाहर आईं तो एक व्यक्ति से बोलीं कि सोनिया गांधी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, क्योंकि वहां राहुल गांधी बैठे हुए थे। ममता बनर्जी के राजीव गांधी और सोनिया गांधी से रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन ममता और राहुल गांधी के रिश्ते उस तरह के नहीं हैं।'' रशीद किदवई ने कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के विलय को भी मुश्किल बताया और कहा कि जो संपत्तियां क्षेत्रीय दलों के पास होती हैं, उसकी रकम काफी करोड़ों में रहती है और उसको लेकर विलय में अड़चने आ सकती हैं।
शुभेंदु ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात
किदवई ने कहा, ''मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। जब शुभेंदु अधिकारी ममता, अभिषेक बनर्जी और उनके काम करने के तरीके से काफी नाराज थे, तब शुभेंदु अधिकारी ने राहुल गांधी से आकर मुलाकात की थी कि मुझे पार्टी में ले लीजिए और पार्टी का चेहरा (बंगाल में) बना लीजिए इस पर राहुल ने शुभेंदु से कहा कि अभी वैकेंसी नहीं है। यही, उन्होंने विजय के साथ भी किया था कि कोई वैकेंसी नहीं है।'' इस पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने भी कहा कि ऐसा ही राहुल गांधी ने हिमंत बिस्वा सरमा के साथ भी किया था। उस मीटिंग में जब हिमंत मिलने आए तो राहुल गांधी अपने डॉग के साथ खेलते रहे।
हिमंत ने सुनाई थी कुत्ते और बिस्किट वाली स्टोरी
बता दें कि बाद में हिमंत बिस्वा सरमा ने भी बिस्किट खिलाने वाला प्रकरण सबसे साझा करते हुए कई बार राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हिमंत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी ने तरुण गोगोई, सीपी जोशी और मुझको बुलाया और साथ में असम पीसीसी अध्यक्ष भी थे। बातचीत शुरू हुए पांच मिनट ही बीते थे कि उस कमरे में राहुल गांधी का कुत्ता भी आ गया। जहां हमारे टेबल में चाय और बिस्किट सर्व हुआ था, उसी से कुत्ता भी खाने लगा। मैंने तीनों को देखा तो तीनों आराम से खा रहे थे, उसी टेबल से। मैं पहली बार गया था तो मुझे लगा कि यह उनका कल्चर है एक साथ खाने का। लेकिन मुझे लग गया कि मैं ऐसा नहीं हो सकता हूं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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