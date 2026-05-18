सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब भी होगा; शुभेंदु अधिकारी ने किसे चेताया
रैली में मुख्मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले 10 वर्षों से फालता के लोगों को मतदान का अधिकार न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी वोट नहीं डाल पाए।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। एक रैली में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध नारे 'सबका साथ, सबका विकास' को आगे बढ़ाते नजर आए। उन्होंने कहा, 'सबका साथ, सबका विकास होगा और सबका हिसाब भी होगा।' सीएम शुभेंदु दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फालता बीजेपी के लिए अहम क्षेत्र है, जहां 21 मई को उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के कारण यहां मतदान रद्द कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी इस रैली में फालता के लोगों से भाजपा उम्मीदवार को कम से कम 1 लाख वोटों से जिताने की अपील कर रहे थे।
रैली में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले 10 वर्षों से फालता के लोगों को मतदान का अधिकार न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि पुराने राजनीतिक अपराधों और शिकायतों में FIR दर्ज करें। उन्होंने टीएमसी नेता जहांगीर खान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। जहांगीर खान ने एक वीडियो में खुद को फिल्मी किरदार पुष्पा बताया था।
टीएमसी पर जमकर बरसे शुभेंदु अधिकारी
शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों से अलावा विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली राजनीतिक सभा में उन्होंने कहा, 'फाल्टा में पुनर्मतदान के जरिए मतदाताओं के अधिकार बहाल होंगे, जहां लोग भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के राजनीति में आने के बाद पिछले 10 वर्ष से वोट नहीं दे पा रहे थे। अब हालात बदल चुके हैं। मैं फालता के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे भाजपा उम्मीदवार को एक लाख से अधिक मतों के अंतर से जिताएं।' अधिकारी ने हिंसा-मुक्त चुनाव की भी अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लीप्स एंड बाउंड्स नामक निजी कंपनी की संपत्तियों से संबंधित फाइल मिल गई हैं, जो कथित रूप से बनर्जी से जुड़ी हुई है। जल्द ही उनकी जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, 'मैंने कोलकाता नगर निगम से फाइल मांगी थीं और मुझे दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला में स्थित लीप्स एंड बाउंड्स के आलीशान कार्यालय समेत 24 संपत्तियों का विवरण मिल गया है। अब मेरे पास भतीजे की संपत्तियों की सूची है और जल्द ही मैं उनकी जांच शुरू कराऊंगा।' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह टीएमसी की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए अत्याचार को भूले नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें