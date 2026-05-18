सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब भी होगा; शुभेंदु अधिकारी ने किसे चेताया

रैली में मुख्मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले 10 वर्षों से फालता के लोगों को मतदान का अधिकार न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी वोट नहीं डाल पाए।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। एक रैली में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध नारे 'सबका साथ, सबका विकास' को आगे बढ़ाते नजर आए। उन्होंने कहा, 'सबका साथ, सबका विकास होगा और सबका हिसाब भी होगा।' सीएम शुभेंदु दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फालता बीजेपी के लिए अहम क्षेत्र है, जहां 21 मई को उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के कारण यहां मतदान रद्द कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी इस रैली में फालता के लोगों से भाजपा उम्मीदवार को कम से कम 1 लाख वोटों से जिताने की अपील कर रहे थे।

रैली में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले 10 वर्षों से फालता के लोगों को मतदान का अधिकार न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि पुराने राजनीतिक अपराधों और शिकायतों में FIR दर्ज करें। उन्होंने टीएमसी नेता जहांगीर खान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। जहांगीर खान ने एक वीडियो में खुद को फिल्मी किरदार पुष्पा बताया था।

टीएमसी पर जमकर बरसे शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों से अलावा विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली राजनीतिक सभा में उन्होंने कहा, 'फाल्टा में पुनर्मतदान के जरिए मतदाताओं के अधिकार बहाल होंगे, जहां लोग भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के राजनीति में आने के बाद पिछले 10 वर्ष से वोट नहीं दे पा रहे थे। अब हालात बदल चुके हैं। मैं फालता के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे भाजपा उम्मीदवार को एक लाख से अधिक मतों के अंतर से जिताएं।' अधिकारी ने हिंसा-मुक्त चुनाव की भी अपील की।