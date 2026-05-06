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शुभेंदु अधिकारी ही होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री, ऐलान के लिए होगी मीटिंग: रिपोर्ट

May 06, 2026 12:04 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राहें अलग कर ली थीं। इतना ही नहीं, वह उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव में भी उतरे। नतीजा हुआ कि बहुत कम अंतर से मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा था।

शुभेंदु अधिकारी ही होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री, ऐलान के लिए होगी मीटिंग: रिपोर्ट

भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। खबरें हैं कि शुक्रवार को इस संबंध में भाजपा बड़ी बैठक करने जा रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसके बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है। भाजपा ने बंगाल का पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया है। भाजपा ने बंगाल में 207 सीटें जीती हैं।

शुभेंद अधिकारी बनेंगे मुख्यमंत्री?

शुक्रवार को भाजपा के विधायकों की बैठक राजधानी कोलकाता में होने जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में अधिकारी को विधायक दल के नेता को तौर पर चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भाजपा के प्रदेश प्रमुख शमिक भट्टाचार्य अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और शाह उनके नाम की घोषणा करेंगे।

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बंगाली ही होगा सीएम

भाजपा ने 293 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और राज्य में उसके 15 साल के शासन का अंत कर दिया। हालांकि, पार्टी ने अभी तक औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन गृह मंत्री शाह सहित वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान संकेत दिया था कि अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का ही निवासी होगा।

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2 बार हराया

साल 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राहें अलग कर ली थीं। इतना ही नहीं, वह उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव में भी उतरे। नतीजा हुआ कि बहुत कम अंतर से मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा था। माना जाता है कि साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाने में नंदीग्राम की भूमिका बड़ी रही थी।

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इसके बाद 2026 में भी भाजपा ने अधिकारी को बनर्जी के सामने उतारा, लेकिन मैदान बदलकर सीएम के गढ़ भवानीपुर पहुंच गया। यहां भी नतीजा वही हुआ और सोमवार शाम को अधिकारी को करीब 15 हजार मतों के अंतर से विजयी घोषित कर दिया गया था।

राउंड का खेल

सोमवार को जब काउंटिंग की शुरुआत हुई, तो अधिकारी ने टीएमसी सुप्रीमो के खिलाफ अच्छी बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बाद बनर्जी ने वापसी की और 17 हजार वोट आगे निकल गईं। हालांकि, 20 राउंड की काउंटिंग में अंत में अधिकारी को जीत मिली। टीएमसी प्रमुख ने चुनाव आयोग पर साजिश करने के आरोप लगाए हैं।

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अधिकारी ने राज्य की जनता को 'भारी समर्थन' के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि नई सरकार जनसेवा और समावेशी विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा, 'भाजपा एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित पश्चिम बंगाल के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सभी के साथ मिलकर, हम एक स्वस्थ, सुंदर और विकसित राज्य का निर्माण करेंगे। राज्य की जनता की सेवा करना नई सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होगा।'

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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