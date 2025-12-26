हिंदुओं पर हमले न रुके तो 5 लाख साधुओं के साथ लौटूंगा, शुभेंदु अधिकारी ने किसे दी चेतावनी

संक्षेप: शुक्रवार को उप उच्चायोग कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। धातु के बैरिकेड से क्षेत्र को घेर लिया गया। इसे किले में बदल दिया, ताकि प्रदर्शनकारी परिसर तक न पहुंच सकें जो भारतीय भूमि पर बांग्लादेशी संप्रभु क्षेत्र है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ कोलकाता स्थित उप उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमलों को तत्काल रोकने की चेतावनी दी, वरना वे 5 लाख गंगासागर यात्रियों के साथ वापस लौटेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में उप उच्चायोग के अधिकारियों से आज मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों के पास उनके अधिकांश सवालों का कोई जवाब नहीं था।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'मैंने उनसे पूछा कि अगर पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को कॉक्स बाजार में शरण दी क्योंकि वे मुस्लिम थे, तो हिंदुओं को अंधाधुंध निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर वे सोचते हैं कि उस देश में 2 करोड़ हिंदू लगातार निशाना बनेंगे और सीमा के इस पार 100 करोड़ हिंदू चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, तो वे पूरी तरह गलत हैं।'

बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना भाजपा नेता ने ममता बनर्जी सरकार पर भी पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखा प्रहार किया, जो इस सप्ताह उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई थी। उन्होंने कहा, 'सीमा के उस पार मुहम्मद यूनुस की पुलिस और यहां ममता बनर्जी की पुलिस में कोई फर्क नहीं। दोनों अपने आकाओं की अंधी सेवा करती हैं।' वे 23 दिसंबर को हिंदू संगठन के 19 समर्थकों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने और मिशन परिसर पर छापा मारने की कोशिश की थी। शुक्रवार को उप उच्चायोग कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। जमीन में ठुंसे हुए धातु के बैरिकेड से क्षेत्र को घेर लिया गया। इसे किले में बदल दिया, ताकि प्रदर्शनकारी परिसर तक न पहुंच सकें जो भारतीय भूमि पर बांग्लादेशी संप्रभु क्षेत्र है।