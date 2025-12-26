Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSuvendu Adhikari threatening to return to premises with 5 lakh Gangsagar pilgrims
हिंदुओं पर हमले न रुके तो 5 लाख साधुओं के साथ लौटूंगा, शुभेंदु अधिकारी ने किसे दी चेतावनी

संक्षेप:

शुक्रवार को उप उच्चायोग कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। धातु के बैरिकेड से क्षेत्र को घेर लिया गया। इसे किले में बदल दिया, ताकि प्रदर्शनकारी परिसर तक न पहुंच सकें जो भारतीय भूमि पर बांग्लादेशी संप्रभु क्षेत्र है।

Dec 26, 2025 11:32 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ कोलकाता स्थित उप उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमलों को तत्काल रोकने की चेतावनी दी, वरना वे 5 लाख गंगासागर यात्रियों के साथ वापस लौटेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में उप उच्चायोग के अधिकारियों से आज मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों के पास उनके अधिकांश सवालों का कोई जवाब नहीं था।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'मैंने उनसे पूछा कि अगर पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को कॉक्स बाजार में शरण दी क्योंकि वे मुस्लिम थे, तो हिंदुओं को अंधाधुंध निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर वे सोचते हैं कि उस देश में 2 करोड़ हिंदू लगातार निशाना बनेंगे और सीमा के इस पार 100 करोड़ हिंदू चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, तो वे पूरी तरह गलत हैं।'

बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना

भाजपा नेता ने ममता बनर्जी सरकार पर भी पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखा प्रहार किया, जो इस सप्ताह उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई थी। उन्होंने कहा, 'सीमा के उस पार मुहम्मद यूनुस की पुलिस और यहां ममता बनर्जी की पुलिस में कोई फर्क नहीं। दोनों अपने आकाओं की अंधी सेवा करती हैं।' वे 23 दिसंबर को हिंदू संगठन के 19 समर्थकों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने और मिशन परिसर पर छापा मारने की कोशिश की थी। शुक्रवार को उप उच्चायोग कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। जमीन में ठुंसे हुए धातु के बैरिकेड से क्षेत्र को घेर लिया गया। इसे किले में बदल दिया, ताकि प्रदर्शनकारी परिसर तक न पहुंच सकें जो भारतीय भूमि पर बांग्लादेशी संप्रभु क्षेत्र है।

6-सूत्री मांगों वाला पत्र सौंपा

शुभेंदु अधिकारी कुछ सौ हिंदू साधुओं के साथ थे। उन्होंने हमले न रुकने पर बड़ी संख्या में बल के साथ लौटने और मिशन कार्यालय पर धावा बोलने की धमकी दी। उन्होंने कहा, 'साधु गंगासागर मेला जाते हुए बाबुघाट पर कैंप लगाएंगे। मैं अगले साल की शुरुआत में गंगासागर के 5 लाख हिंदू यात्रियों के साथ लौटूंगा और उच्चायोग कार्यालय की ओर मार्च करते हुए इन बैरिकेडों को उखाड़ फेंकूंगा।' इससे पहले दिन में, हिंदू संहति के कार्यकर्ताओं ने मिशन कार्यालय तक रैली निकाली और अधिकारियों को 6-सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें 18 दिसंबर को मयमसिंह में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग करने वालों को कड़ी सजा और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा की मांग की गई थी।

Bangladesh India Hindu
