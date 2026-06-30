'यह आखिरी भाषण हो सकता है' बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर क्यों भड़के शुभेंदु अधिकारी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर को वॉर्निंग देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह उनका आखिरी भाषण भी हो सकता है। उन्होंने विधानसभा में हुमायूं कबीर के भाषण के अंश भी सुनाए।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नौदा के विधायक हुमायूं कबीर को भड़काऊ भाषण देने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने संसदीय मामलों के मंत्री शंकर घोष के साथ चर्चा और अध्यक्ष की अनुमति के बाद विधानसभा में बोलते हुए हुमायूं कबीर द्वारा दिए गए दो विवादित भाषणों के अंश पढ़कर सुनाए और घोषणा की कि राज्य सरकार अब 'गुंडा राज' बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारी ने कबीर के हालिया बयानों पर हमला करते हुए कहा, "इसे ध्यान से समझ लें -यह उनका आखिरी भाषण हो सकता है।"
इस मुद्दे पर दिन में पहले विधानसभा में हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों ने हुमायूं कबीर के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करते हुए उन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। नागराकाटा के भाजपा विधायक पुना भेंगरा ने सबसे पहले अध्यक्ष का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा, जबकि नारायणगढ़ के विधायक रमाप्रसाद गिरि और कई अन्य भाजपा विधायकों ने नौदा विधायक के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर दिखाए और सदन के अंदर विरोध-प्रदर्शन किया।
स्थिति जब गरमा गई, तो संसदीय मामलों के मंत्री शंकर घोष ने विधानसभा को सूचित किया कि मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी है और वे सत्र के दौरान बाद में बयान देंगे। अधिकारी ने पहली घटना का जिक्र करते हुए 26 जून को रेजीनगर के तहत काशीपुर में एक पार्टी बैठक में श्री हुमायूं कबीर द्वारा दिए गए भाषण का हवाला दिया।
मुख्यमंत्री के अनुसार कबीर ने भाजपा नेता अनामिका घोष और मुर्शिदाबाद में पार्टी के बढ़ते प्रभाव पर हमला किया था और उन्हें सीधी चेतावनी दी थी। उस भाषण में कबीर ने कहा था कि अगर वे मुसलमानों के साथ मैदान में उतरे, तो भाजपा समर्थकों की इतनी पिटाई की जाएगी कि पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें